Хоккей
Газета.RuОвечкин забросил 18-ю шайбу в сезоне
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 18-ю шайбу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В выездной встрече против "Детройт Ред Уингз" российский форвард оформил первый гол в ворота соперника. Ему ассистировали Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.
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Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
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