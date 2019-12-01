Хоккей
Газета.RuОвечкин забросил 18-ю шайбу в сезоне
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 18-ю шайбу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В выездной встрече против "Детройт Ред Уингз" российский форвард оформил первый гол в ворота соперника. Ему ассистировали Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.
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