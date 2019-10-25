Овечкин дважды отличился в матче против "Эдмонтон Ойлерс", в котором "Вашингтон" проиграл в овертайме со счетом 3:4. Первая заброшенная им шайба оказалась для форварда 666-й в карьере в НХЛ.

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Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5% Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

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Здоровье Рак простаты провоцируют три молочных продукта Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.

Футбол Украинский футболист не отказался от своих слов о сборной России Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что не сожалеет о своих словах о команде России.

Гаджеты Новый смартфон Motorola G8 Plus готовится к выходу Motorola G8 Plus appears on the Geekbench database.Single core score – 314Multi core score – 1264Android 9 Pie4GB of RAM.#Motorola #motog8plus pic.twitter.com/iYB9NBkESW — Mukul Sharma (@stufflistings) October 24, 2019 Motorola G8 Plus оснащен 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением 2280 х 1080 пикселей.

Общество Шнуров заявил, что успех в России не связан с начитанностью Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что успех в России не связан с начитанностью.

Армия и оружие Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Здоровье Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.

Общество Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100 Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

Экономика Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.

Армия и оружие Шойгу заявил о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Западные страны ведут масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности, а также расколу отношений России и Белоруссии.

Политика В ЦИК Украины оценили возможность проведения выборов в Донбассе 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

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Происшествия В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.

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Общество Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.

Происшествия Число погибших при пожаре в Ростове выросло до восьми Информацию о смерти пострадавшей при пожаре YarNews подтвердили в Следственном комитете России.