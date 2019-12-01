Хоккей

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессОвечкин забросил 675-ю шайбу в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой-Бэй» (4:3 ОТ). Для россиянина это 675-я шайба в лиге. Овечкин стал 12-м хоккеистом, забросившим 675 шайб в НХЛ.
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