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Оверчук: РФ решает вопрос о международном признании своих вакцин от COVID-19 в рамках ВОЗ

Россия решает вопрос о международном признании своих вакцин от коронавируса в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru
Оверчук прибыл в Вашингтон в среду, чтобы возглавить российскую делегацию на сессии МВФ и ВБ.
ТАСС
2 октября глава аргентинской фармкомпании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» через 1-2 месяца.
Lenta.ru
Как пояснил вице-премьер, речь идет о том, что "нужно делать центр знаний в России", ориентированный на страны, заинтересованные в "получении доступа к российскому опыту в сфере цифры, в сфере налогов, в сфере образования".
ТАСС

Подробнее о событии

Россия подняла вопрос о признании своих вакцин от COVID-19 на международном уровне
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