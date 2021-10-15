2 октября глава аргентинской фармкомпании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» через 1-2 месяца.
Как пояснил вице-премьер, речь идет о том, что "нужно делать центр знаний в России", ориентированный на страны, заинтересованные в "получении доступа к российскому опыту в сфере цифры, в сфере налогов, в сфере образования".
Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США взяло паузу в одобрении для подростков вакцины от коронавируса компании Moderna, чтобы дополнительно проверить препарат на редкий побочный эффект на сердце.