Общество
RT на русскомOxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam. Эксперты называют такой разрыв огромным и отмечают, что неравенство на планете вышло из-под контроля.
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Политика
Чайка покидает пост генпрокурора РФ
Политика
Названы принципы голосования по поправкам к Конституции
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны Белоруссии госсекретарем Совбеза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министра обороны страны Андрея Равкова госсекретарем Совета безопасности.
Общество
Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»
Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Политика
На Украине обсудили передачу Киеву самописцев сбитого в Иране лайнера
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем главы Ирана Мохаммадом Эслами вопрос передачи Украине для расшифровки чёрных ящиков сбитого в Тегеране украинского самолёта.
Общество
Лоукостер Wizz Air запускает из Пулково четыре новых рейса
Бюджетная европейская авиакомпания Wizz Air запускает новые рейсы из петербургского аэропорта Пулково.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Гаджеты
Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России
Компания Huawei начала обновлять смартфоны до оболочки EMUI 10 на базе Android 10 в России.
Общество
Алексей Мордашов заявил о планах создать российский Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер Алексей Мордашов заявил о планах создать российский аналог Amazon, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg и ТАСС.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Экономика
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Футбол
Алексей Куракин: Особенности бандеровского футбола
Новости клинического санатория «Перемога» В городе Волочиск (не Рио-де-Жанейро, но один из передовых центров древней шумерской культуры) местный футбольный клуб «Агробизнес», решением товарищеского суда, разорвал контракт со своим бомбардиром Игорем Сикорским.
Игры
В Ubisoft вернулся креативный директор серии игр Splinter Cell
Креативный директор серии Splinter Cell Максим Беланд вернулся в Ubisoft. Об этом 20 января сообщает VGC.
Экономика
«Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера
В 2014 году задекларированный доход Михаила Мишустина равнялся 23,2 миллиона рублей.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Гаджеты
Кулер с подсветкой Scythe Mugen 5 Black RGB Edition стоит около $50
Приобрести кулер Scythe Mugen 5 Black RGB Edition можно по ориентировочной цене 50 долларов США.
Общество
Тайник с деньгами обнаружил пенсионер из США в подержанном диване
В американском штате Мичиган мужчина обнаружил в подержанном диване тайник с деньгами, себе находку оставлять не стал, а вернул крупную сумму владельцу, сообщает Daily Mail.
Политика
Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации национальной политики РФ.
Политика
Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Хоккей
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Футбол
Бауыржан Исламхан тренируется с «Зенитом»
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.