Общество
ВедомостиOxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек. Такие данные приводятся в докладе международной благотворительной организации Oxfam, опубликованном накануне Всемирного экономического форума в Давосе.
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Общество
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
Экономика
Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации
«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Политика
Путин поручил создать организацию по реализации нацполитики
Президент России Владимир Путин поручил создать общероссийскую организацию, осуществляющую деятельность по реализации государственной национальной политики.
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Авто
Обнародовано первое изображение нового бюджетного кроссовера Renault
В сети появился рендер нового недорогого кроссовера Renault HBC. Создал компьютерное изображение модели дизайнер портала Indianautosblog.
Авто
АвтоВАЗ завершил продажи Lada 4x4 Black Edition
Цены на внедорожник с новым салоном начинаются от 553900 рублей за трехдверную версию.
Армия и оружие
Опубликовано первое видео работы российских роботов в Сирии
Робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера» участвуют в работах по разминированию в Сирии.
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Политика
Названы принципы голосования по поправкам к Конституции
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
Экономика
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний
PwC отмечает рекордный рост пессимизма среди руководителей компаний Консалтингово-аудиторская компания PwC опубликовала результаты ежегодного «Опроса руководителей крупнейших компаний мира».
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Футбол
«Спартак» может продать Айртона в «Сантос»
Ранее появилась информация, что «Сантос» хотел взять 22-летнего футболиста в аренду на один год и разделить со «Спартаком» обязательства по зарплате игрока,но красно-белые отказали бразильской стороне.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Происшествия
«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука
Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Происшествия
В Ленобласти подростки изнасиловали девушку-почтальона
В Гатчинском районе Ленинградской области двое 15-летних подростков из Петербурга изнасиловали 23-летнюю местную жительницу, оператора одного из почтовых отделений.
Шоу-бизнес
40-летняя Лена Ленина выходит замуж
Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Политика
России вернут долги за военную технику
Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Гаджеты
Опубликованы качественные рендеры грядущего Samsung Galaxy S20 Ultra
Общество
Алексей Мордашов заявил о планах создать российский Amazon
Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер Алексей Мордашов заявил о планах создать российский аналог Amazon, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg и ТАСС.
Космос
SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
Политика
Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию в Ливии и Сирии
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел в понедельник переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
Общество
Американец обнаружил $43 тыс. в подержанном диване
Житель штата Мичиган Говард Кирби купил старый диван в комиссионном магазине и обнаружил спрятанные внутри $43 тыс. Мужчина вернул деньги предыдущим владельцам.
Футбол
Голкипер «Манчестер Юнайтед» разбил свой Lamborghini за 200 тысяч евро
Как сообщает The Sun, сам футболист не пострадал, но при этом разбил свой Lamborghini за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч евро / 13,6 млн рублей).
Происшествия
Пять человек погибли в отеле Перми при прорыве трубы с кипятком
По данным министерства территориальной безопасности края, в здании отеля «Карамель» на улице Советской Армии, 21 прорвало трубу отопления.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами
Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».