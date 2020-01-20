Общество
RT на русскомOxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam. Эксперты называют такой разрыв огромным и отмечают, что неравенство на планете вышло из-под контроля.
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Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за грязную нефть
Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что белорусская сторона рассчитывает на компенсацию в размере около 70 млн долларов из-за инцидента с грязной нефтью.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл лишились титулов
Принц Гарри и Меган Маркл, которые недавно ошеломили всех заявление о сложении с себя королевских обязанностей, согласовали все детали своего нового статуса с королевой Елизаветой II.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Здоровье
В Китае доказана передача нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Общество
Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза
Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
Экономика
Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации
«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
Авто
«АвтоВАЗ» приостанавливает сборку
Шоу-бизнес
Родственников Анастасии Заворотнюк заметили в храме поселка Крекшино
Родственников Анастасии Заворотнюк в храме, расположенным в поселке Крекшино заметили знакомые.
Происшествия
Под Петербургом насмерть сбили водителя, остановившегося на трассе
Мужчина тут же был сбит проезжавшим мимо автомобилем. Водитель, сбивший автолюбителя, не только не вызвал "скорую", он скрылся с места ДТП.
Армия и оружие
Снова «российский снайпер»: на Луганщине ликвидирован украинский боевик
В минувшую субботу, 18 января, на Луганщине был убит старший солдат 72-й отдельной механизированной бригады «имени Чёрных Запорожцев».
Здоровье
Более 250 человек скончались в России после приема лекарств
После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Общество
После пожаров и ливней на Австралию обрушился град
Сильный град размером с мяч для гольфа обрушился на юго-восток Австралии: повреждены здания и автомобили, повалены деревья и оборваны провода электроснабжения, двое человек пострадали при разгуле стихии.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой опубликовала снимок в пикантном купальнике
Вторым наоборот больше нравится Дитковските, об этом сообщает teleprogramma.pro К флешмобу присоединилась к 17-летняя дочь звезды Екатерины Климовой Елизавета.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Общество
Жителю Крыма предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Украины
Одному из жителей Крыма Ивану Яцкину, задержанному ранее в Симферополе, предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины.
Политика
Названы принципы голосования по поправкам к Конституции
Ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке проекта закона, руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева назвала опыт проведения президентских выборов в России похожим на тот, что будет использоваться при голосовании за Конституцию.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Кино
«Холоп» стал вторым по сборам в истории российского кинопроката
Политика
Путин предлагает сократить количество судей в Конституционном суде
В пакете поправок в Конституцию России, внесенном президентом страны Владимиром Путиным в Государственную думу, предлагается сократить количество судей в Конституционном суде России до 11 человек.
Общество
Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин
Преображенский суд Москвы оштрафовал на 30 тысяч рублей Наталью Бочкареву за незаконное хранение наркотиков и закрыл уголовное дело в отношении российской актрисы, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Хоккей
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ
Энергетика
Белоруссия начала импорт норвежской нефти
Белоруссия начала импорт норвежской нефти. Об этом сообщил госконцерн Белнефтехим, передает Reuters.
Общество
С активов «Газпрома» в Европе сняли арест
Аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза», отменены.
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».