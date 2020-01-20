Общество
РИА НовостиOxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
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Политика
Совфед рассмотрит назначение Краснова генпрокурором 22 января
Вопрос о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора России Совет Федерации может рассмотреть 22 января.
Армия и оружие
Появилось видео с работой российских роботов в Сирии
Телеканал «Звезда» показал работу роботехнических комплексов «Скарабей» и «Сфера» в Сирии, сообщает РИА Новости.
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Армия и оружие
РФ увеличит число радаров для нахождения гиперзвуковых целей в Арктике
Россия увеличит в Арктике число радаров, способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н".
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Происшествия
В Самарской области угнали машину с ребенком
20 января в Кинеле Самарской области возле дома №27 по улице Ульяновской неизвестный человек украл припаркованный автомобиль, когда в нем находился четырехлетний ребенок, сообщила служба спасения в своем аккаунте социальной сети.
Происшествия
Задержан подозреваемый в осквернении памятника Пушкину в Минске
Задержание оппозиционера Филиппа Шаврова, подозреваемого в вандализме в отношении памятника поэту Александру Пушкину, осуществили минские правоохранители, заявил представитель белорусской оппозиции Павел Северинец 20 января на своей страничке в Facebook.
Общество
Генеральный директор Би-би-си уходит в отставку
Генеральный директор вещательной корпорации Би-би-си Тони Холл уходит в отставку. Об этом в понедельник сообщается на сайте корпорации.
Общество
Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря
"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Политика
Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию
Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Экономика
Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»
Акционерыы страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании.
Общество
Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ
В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
Происшествия
Под Киевом задержан экс-участник «АТО», подозреваемый в убийстве «коллеги»
Тело погибшего доставлено в морг, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».
Происшествия
В Петрозаводске новогодняя световая арка придавила женщину
Новогодняя декоративная арка, установленная на площади Кирова в Петрозаводске, упала на каток и задела двух женщин.
Происшествия
«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука
Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Происшествия
Дело о гибели людей в отеле Перми передадут в центральный аппарат СКР
Уголовное дело о гибели постояльцев мини-отеля в Перми передадут в центральный аппарат Следственного комитета России для наиболее полного и оперативного расследования.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сайте правительства республики принес извинения за свое высказывание в адрес журналистов, критикующих власть.
Здоровье
Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака
Известный российский врач-кардиолог Александр Мясников в очередном выпуске популярной программы «О самом главном» перечислил пять главных условий победы над раком.
Авто
В прошлом году ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей
В 2019 году ВТБ Лизинг (входит в Группу ВТБ) передал клиентам более 30 тысяч автомобилей, что на 9% больше, чем годом ранее.
Общество
Метро Москвы проверяют из-за сообщений о минировании
Новая волна телефонного терроризма нахлынула на Москву - из-за угроз о минировании проверяют все станции метро, десятки школ и детсадов.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Экономика
Аренда квартир в Москве может подорожать на 7% в 2020 году
По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Гаджеты
Появились первые контактные линзы с дополненной реальностью
Стартап Mojo Vision разработал первые контактные линзы с дополненной реальностью, в которые встроен крошечный дисплей.