Общество

РИА НовостиРИА НовостиOxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
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Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

РИА Новости05:26

Состояние 2 тыс. миллиардеров превысило достаток 60% населения планеты

Взгляд.ру01:12

Миллиардеры оказались богаче 4,6 миллиарда человек

Lenta.ru04:04

В Oxfam сравнили состояние 2 тыс. миллиардеров и 4,6 млрд обычных людей

РБК02:31

Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Известия05:18

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче, чем 4,6 млрд самых бедных людей в мире

ПРАЙМ00:29

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

Ведомостивчера в 23:15
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:11, Ашберн
Политика

Совфед рассмотрит назначение Краснова генпрокурором 22 января

Вопрос о назначении Игоря Краснова на пост генпрокурора России Совет Федерации может рассмотреть 22 января.
ТВ Центр 07:23
Армия и оружие

Появилось видео с работой российских роботов в Сирии

Телеканал «Звезда» показал работу роботехнических комплексов «Скарабей» и «Сфера» в Сирии, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 11:05
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Live24 18 января в 01:16
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Политика

В Кремле оценили итоги берлинской встречи по Ливии

BFM.ru 08:07
Армия и оружие

РФ увеличит число радаров для нахождения гиперзвуковых целей в Арктике

Россия увеличит в Арктике число радаров, способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н".
РЕН ТВ 07:55
Политика

Зеленский назвал условие своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.
Lenta.ru 04:15
Происшествия

В Самарской области угнали машину с ребенком

20 января в Кинеле Самарской области возле дома №27 по улице Ульяновской неизвестный человек украл припаркованный автомобиль, когда в нем находился четырехлетний ребенок, сообщила служба спасения в своем аккаунте социальной сети.
Российская газета 06:04
Происшествия

Задержан подозреваемый в осквернении памятника Пушкину в Минске

Задержание оппозиционера Филиппа Шаврова, подозреваемого в вандализме в отношении памятника поэту Александру Пушкину, осуществили минские правоохранители, заявил представитель белорусской оппозиции Павел Северинец 20 января на своей страничке в Facebook.
Красная весна 04:56
Общество

Генеральный директор Би-би-си уходит в отставку

Генеральный директор вещательной корпорации Би-би-си Тони Холл уходит в отставку. Об этом в понедельник сообщается на сайте корпорации.
ТАСС 05:43
Общество

Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря

"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 05:18
Политика

Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя Владимира Путина.
РИА Новости 07:01
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Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии

В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
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Общество

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В Госдуме хотят запретить брать дополнительную комиссию при оплате услуг ЖКХ.
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Под Киевом задержан экс-участник «АТО», подозреваемый в убийстве «коллеги»

Тело погибшего доставлено в морг, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».
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В Петрозаводске новогодняя световая арка придавила женщину

Новогодняя декоративная арка, установленная на площади Кирова в Петрозаводске, упала на каток и задела двух женщин.
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«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
РИА Новости 06:58
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
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Дело о гибели людей в отеле Перми передадут в центральный аппарат СКР

Уголовное дело о гибели постояльцев мини-отеля в Перми передадут в центральный аппарат Следственного комитета России для наиболее полного и оперативного расследования.
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Политика

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сайте правительства республики принес извинения за свое высказывание в адрес журналистов, критикующих власть.
BFM.ru 07:51
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Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака

Известный российский врач-кардиолог Александр Мясников в очередном выпуске популярной программы «О самом главном» перечислил пять главных условий победы над раком.
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В прошлом году ВТБ Лизинг передал клиентам более 30 тысяч автомобилей

В 2019 году ВТБ Лизинг (входит в Группу ВТБ) передал клиентам более 30 тысяч автомобилей, что на 9% больше, чем годом ранее.
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Метро Москвы проверяют из-за сообщений о минировании

Новая волна телефонного терроризма нахлынула на Москву - из-за угроз о минировании проверяют все станции метро, десятки школ и детсадов.
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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.
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Появились первые контактные линзы с дополненной реальностью

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