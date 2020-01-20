Общество
RT на русскомOxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam. Эксперты называют такой разрыв огромным и отмечают, что неравенство на планете вышло из-под контроля.
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Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили членам Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Политика
Путин освободил от должности генпрокурора России Чайку
Президент России Владимир Путин освободил от должности генерального прокурора России Юрия Чайку.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Томской области
В поселке Причулымский в Томской области загорелось одноэтажное деревянное строение, погибли пять человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Здоровье
Китайский коронавирус переходит от человека к человеку
Заразились уже 14 врачей и множество гражданских. Стало известно, как передается новый тип коронавируса, бушующий в Китае.
Энергетика
Белоруссия закупила у Норвегии партию нефти
Экономика
Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства
«Рынок с оптимизмом воспринял назначение Михаила Мишустина на пост премьер-министра — приток капитала на прошлой неделе составил $480 млн, в том числе $150 млн — в фонды акций, став самым большим за последние два года», — отмечают аналитики Альфа-банка.
Происшествия
В Сочи мужчина изнасиловал в автобусе 10-летнюю школьницу
В Сочи задержан 59-летний местный житель, который, по данным следствия, надругался в автобусе над 10-летней девочкой.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
ЖКХ
В Башкирии повысили плату за капремонт
Поправки о минимальном размере взноса на капремонт приняты региональным правительством.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Общество
Принц Гарри улетел в Канаду к семье
Принц Гарри покинул Великобританию во второй половине дня, улетев в Канаду к своей семье, жене Меган и сыну Арчи, сообщает The Sun.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» номера через госуслуги
Минэкономразвития РФ (МЭР) подготовило проект постановления о внесении изменений, которые позволят гражданам резервировать "красивые" регистрационные номера автомобилей.
Гаджеты
Huawei обновляет смартфоны до EMUI 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Здоровье
И.о. министра труда: частные клиники для пожилых не заменят ОМС
Частные медицинские организации, оказывающие услуги для людей старше 64 лет, не будут замещать работу медицинских учреждений в рамках ОМС, заявил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, сообщает 20 января пресс-служба ведомства.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Гаджеты
Microsoft выпустила финальное обновление Windows 7
Обновление KB4534310 исправляет ошибки, а KB4534314 – касается системы безопасности.
Общество
В Кузбассе появятся новые авиарейсы
На своей странице в социальной сети «Вконтакте» Сергей Цивилев рассказал о ближайших планах на новые авиарейсы в Кузбассе.
Здоровье
В Башкирии за 2019 год уволили 1,8 тысячи медиков
За 2019 год в Башкирии прирост работников здравоохранения составил 353, что не соответствовало ожиданиям Радия Хабирова.
Армия и оружие
Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой
Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР
Позже информацию подтвердил начальник пресс-службы Вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов. Отмечается, что «Грин» был застрелен в Донецке.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Теннис
Шарапова проиграла в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла на старте Открытого чемпионата Австралии по теннису 19-й сеянной турнира хорватке Донне Векич и покинула соревнования.
Шоу-бизнес
40-летняя Лена Ленина выходит замуж
Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
Космос
SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.