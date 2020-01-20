Общество

RT на русскомRT на русскомOxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam. Эксперты называют такой разрыв огромным и отмечают, что неравенство на планете вышло из-под контроля.
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