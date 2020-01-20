Общество

ВедомостиВедомостиOxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей

2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек. Такие данные приводятся в докладе международной благотворительной организации Oxfam, опубликованном накануне Всемирного экономического форума в Давосе.
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