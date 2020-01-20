Общество
ВедомостиOxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек. Такие данные приводятся в докладе международной благотворительной организации Oxfam, опубликованном накануне Всемирного экономического форума в Давосе.
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Политика
Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине
Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Происшествия
Суды Петербурга вновь эвакуируют
Энергетика
СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
Футбол
ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика
По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.
Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Общество
Алексей Мордашов объединит свои активы в экосистему
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов берет пример с Amazon. О своих намерениях бизнесмен заявил Bloomberg.
Происшествия
В Самарской области угнали машину с четырехлетним ребенком
Машину с ребенком угнали в Самарской области. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Служба спасения Самара.
Политика
Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию
Вариант изменений в основной закон государства предложит рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов
В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Общество
В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Скоростной поезд в Финляндию Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов.
Происшествия
В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра
Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
Общество
Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте
Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Экономика
Группа «Эталон» подала заявку на листинг на Мосбирже
Группа «Эталон», одна из крупнейших девелоперских компаний в России, подала документы для прохождения процедуры листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR) на Мосбирже, сообщила пресс-служба компании.
Политика
Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Шоу-бизнес
Тодоренко поделилась снимками нереальной красоты с отпуска в Бали
Телеведущая Регина Тодоренко очаровала поклонников новым фото из отпуска. Артистка разместила снимок в своем Instagram-профиле.
Общество
Выбор редакции: худшие платья церемонии SAG Awards
В Лос-Анджелесе на премии SAG Awards 2020 некоторые из них перестарались и оказались в нашей подборке.
Общество
Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию
Врачи перевели народного артиста России режиссера Сергея Соловьева в реанимацию из обычной палаты в одной из больниц Москвы.
Гаджеты
Опубликованы первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro
Компания Xiaomi к середине следующего месяца выпустит свой флагман Xiaomi Mi 10 Pro, снимки которого уже появились в сети.
Футбол
«Спартак» установил цену на Айртона для «Сантоса»
«Спартак» даже установил цену на Айртона - €8 млн, за которые готов отпустить бразильца в «Сантос».
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума с 2002 года
2019 год стал худшим для российского рынка слияний и поглощений (M&A) за последние 17 лет, говорится в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), выдержки из которого приводит РБК.
Экономика
Аренда квартир в Москве может подорожать в 2020 году на 7%
По данным аналитиков, в настоящее время средняя цена найма "однушки" составляет 36 тыс. рублей, "двушки" – 54 тыс. рублей в месяц.
Армия и оружие
Украинские военные атакуют позиции ЛНР у Золотого
Украинские военные спровоцировали эскалацию боевых действий на территории Луганской Народной Республики, тем самым фактически разорвав разведение сил сторон в районе населенного пункта Золотое.