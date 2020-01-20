Общество

Российская газетаРоссийская газетаМиллиардеры оказались богаче 4,6 миллиарда человек

В 2019 году миллиардеры - всего 2153 человека - имели больше богатства, чем 4,6 миллиарда человек, имеющих низкие доходы. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam. Там отмечается, что финансовое неравенство на планете вышло из-под контроля.
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Миллиардеры оказались богаче 4,6 миллиарда человек

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