Общество
Российская газетаМиллиардеры оказались богаче 4,6 миллиарда человек
В 2019 году миллиардеры - всего 2153 человека - имели больше богатства, чем 4,6 миллиарда человек, имеющих низкие доходы. Об этом говорится в докладе международной благотворительной организации Oxfam. Там отмечается, что финансовое неравенство на планете вышло из-под контроля.
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Транспорт
По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Происшествия
Дело о гибели людей в отеле Перми передадут в центральный аппарат СКР
Уголовное дело о гибели постояльцев мини-отеля в Перми передадут в центральный аппарат Следственного комитета России для наиболее полного и оперативного расследования.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Общество
Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы
Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Общество
Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию
Врачи перевели народного артиста России режиссера Сергея Соловьева в реанимацию из обычной палаты в одной из больниц Москвы.
Музыка
Поэт Вулых назвал Мишустина автором музыки к песне Лепса
Российский поэт и автор слов к песне Григория Лепса «Зола» Александр Вулых подтвердил, что премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки к этой песне.
Политика
РБК: В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле выбрали дату голосования по поправкам в Конституцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
На Украине переучат учителей русскоязычных школ
Министр науки и образования Украины Анна Новосад заявила, что учителей, которые обучают детей в школах на русском языке, переучат преподавать на государственном языке.
Общество
Автолюбители смогут покупать «красивые» номера на аукционах
Отмечается, что заинтересованные лица смогут приобрести "красивые" регистрационные знаки в ходе аукционов, их правила будут вскоре определены.
Культура
На Первом канале 20 января начинается показ сериала «Ученица Мессинга»
Мистическая драма расскажет историю о жизни Ольги Мигуновой — единственной ученицы известного целителя и экстрасенса Вольфа Мессинга.
Авто
Составили рейтинг лучших десятилетних автомобилей от 250 тыс. рублей
Издание «Российская газета» составили рейтинг десятилетних автомобилей, цены на которые начинаются с отметки в 250 тысяч рублей.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Шоу-бизнес
Свершилось: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards
Свершилось \: Дженнифер Энистон и Брэд Питт воссоединились на SAG Awards Оба актера были номинированы на премию: за лучшую женскую роль в сериале "Утреннее шоу" и за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде".
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Экономика
Профицит бюджета России в 2019 году составил предварительно 1,8% ВВП
Профицит федерального бюджета РФ в 2019 году составил предварительно 1,967 трлн рублей или 1,8% ВВП.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
Анохина раскритиковала Водонаеву за пост о маткапитале
Бизнесвумен не получала поддержки от государства Недавно разлетевшийся по соцсетям пост бывшей участницы проекта "Дом − 2" Алены Водонаевой об изменениях в системе получения материнского капитала вызвал бурную реакцию публики — эту тему даже обсуждали в эфире Первого канала.
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Общество
Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
Политика
Зеленский почтил память украинских «киборгов»
Президент Украины Владимир Зеленский почтил память украинских националистов, нашедших смерть в аэропорту Донецка.
Общество
Две трети россиян признали, что в стране есть политзаключенные
Около двух третей россиян – 63% - считают, что среди заключенных есть те, кто осужден за политические взгляды и стремление участвовать в политической жизни страны, сообщают «Ведомости», ссылаясь на исследование «Левада-центра».
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Общество
В Госдуме оценили идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Законопроект о запрете банкам взимать комиссию за платежи по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) порадует абсолютно всех граждан, заявил депутат Госдумы Владимир Гутенев, оценивая данную инициативу.