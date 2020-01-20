Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.

Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Армия и оружие Российские РЛС смогли обнаружить «невидимки» F-35 у границ Ирана Российские средства ПВО зафиксировали шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у границ Ирана через несколько часов после ракетного удара по американским базам 8 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.

Политика The Guardian назвала имя нового лидера ИГ Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.

Футбол Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин» Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.

Общество В России предложили создать аналог GitHub за 2 млрд рублей Создание "российского GitHub" входит в федеральный проект "Искусственный интеллект" (ИИ) и оценивается в 2,1 млрд руб. Как сообщили в Минэкономразвития, этот проект — одно из ключевых мероприятий "для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ".

Общество Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.

Общество Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.

Экономика Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства На прошлой неделе президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и назначил нового премьера — бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.

Футбол «Аталанта» проиграла аутсайдеру чемпионата Италии СПАЛу «Аталанта» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии проиграла СПАЛу — 1:2. В составе хозяев забил Йосип Иличич, у гостей отличились Андреа Петанья и Маттиа Валоти.

Общество Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.

Политика Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.