Общество
РИА НовостиOxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
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Армия и оружие
Российские РЛС смогли обнаружить «невидимки» F-35 у границ Ирана
Российские средства ПВО зафиксировали шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 у границ Ирана через несколько часов после ракетного удара по американским базам 8 января, сообщила «Российская газета» со ссылкой на и.о. главы МИД России Сергея Лаврова.
Политика
The Guardian назвала имя нового лидера ИГ
Новым лидером запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" стал один из ее основателей и идеолог Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля.
Политика
Путин внес законопроект о поправке к Конституции в Госдуму
Президентом России Владимиром Путиным на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о поправке к российской Конституции.
Футбол
Слуцкий рассказал, кто убедил его возглавить «Рубин»
Новый наставник «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, что генеральный директор клуба Рустем Сайманов стал тем человеком, который убедил его возглавить казанскую команду.
Транспорт
Проезд по мосту через Лену будет бесплатным для легковых автомобилей
Проезд по мосту через реку Лена в Якутии будет бесплатным для легковых автомобилей, сообщает пресс-служба группы "ВИС".
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Экономика
Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году
Аэропорт Южно-Сахалинска сдадут в эксплуатацию в 2021 году.
Общество
В России предложили создать аналог GitHub за 2 млрд рублей
Создание "российского GitHub" входит в федеральный проект "Искусственный интеллект" (ИИ) и оценивается в 2,1 млрд руб. Как сообщили в Минэкономразвития, этот проект — одно из ключевых мероприятий "для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ".
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Сколько будут получать пенсионеры и льготники с повышением выплат Фото: sm-news.ru С 1 февраля 2020 года повышается ряд социальных выплат.
Шоу-бизнес
Божена Рынска просит деньги на памятник для мужа вместо подарков на день рождения
Сегодня Божена Рынска отмечает день рождения — ей исполнилось 45 лет.
Кино
Комедия «Холоп» стала второй по кассовым сборам в России
Общество
Сербия может стать новым членом Евразийского экономического союза
Более очевидным кандидатом на вступление в ЕАЭС из европейских стран выступает Сербия, которая имеет глубокие исторические связи с Россией.
Армия и оружие
В армии Саудовской Аравии появилось первое женское подразделение
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Здоровье
«Расплата за грехи». Косметолог о «постновогодних прыщах»
Новый год, который ждет и отмечает вся страна, сопровождается чревоугодием и возлияниями, а за грехи, как известно, надо платить.
Экономика
Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства
На прошлой неделе президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и назначил нового премьера — бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова объявила о грядущей свадьбе
По мнению артистки, рождение детей никогда не скрепляло браки. Волочкова подчеркнула, что самое главное - отношения с любимым.
Футбол
«Аталанта» проиграла аутсайдеру чемпионата Италии СПАЛу
«Аталанта» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии проиграла СПАЛу — 1:2. В составе хозяев забил Йосип Иличич, у гостей отличились Андреа Петанья и Маттиа Валоти.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Экономика
В мясном союзе Казахстана раскритиковали запрет на вывоз скота
Запрет на вывоз живого скота из Казахстана может повлиять на снижение экспорта мяса и мясной продукции.
Происшествия
В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек
В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
Футбол
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер Хоакин Феникс стал обладателем премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Авто
УАЗ рассказал о деталях проекта автомобиля для Минобороны
Здоровье
В Китае заявили о передаче нового коронавируса от человека к человеку
Специалисты комитета по здравоохранению Китая зафиксировали случаи передачи нового типа коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
Политика
Киев ждет комментария по размещению «тризуба» в пособии по экстремизму
Министерство иностранных дел Украины заявило, что ждет официального комментария от правоохранителей Великобритании и министерства иностранных дел и по делам Содружества наций относительно размещения малого герба Украины (трезубца) в пособии по борьбе с экстремизмом.
Политика
Зеленский назвал условие своей отставки
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором подал бы в отставку с поста главы государства.