Общество

РИА НовостиРИА НовостиOxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 15:48, Ашберн
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