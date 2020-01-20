Общество
РИА НовостиOxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
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Происшествия
Украинский военный покончил с собой в здании ЦИК
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Киеве военный покончил с собой, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.
Происшествия
ФСБ проводит оперативные действия в антикоррупционном отделе УВД по ЮВАО Москвы
Сотрудники ФСБ проводят оперативные действия в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Юго-Восточного округа Москвы.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ
Как сообщает газета "Известия", депутаты от "Единой России" предложили законопроект, который запрещает банкам взимать комиссию за коммунальные платежи.
Энергетика
Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Гаджеты
Apple хочет выпустить новый iPhone 9
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Армия и оружие
В ДНР ответили на заявление Киева о силовом возвращении Донбасса
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Единоборства
Опубликовано видео, как Макгрегор нокаутирует Серроне на UFC 246
В сети появилось видео победы ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора над американцем Дональдом Серроне в главном бою турнира UFC 246 в Лас-Вегасе.
Общество
Из Пулково откроют четыре новых прямых рейса в города Европы
Венгерская авиакомпания-лоукостер откроет летом 2020 года четыре новых прямых рейса из петербургского аэропорта Пулково в города Европы - Бухарест (Румыния), Софию (Болгария), Вильнюс (Литва), Братиславу (Словакия).
Здоровье
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
Армия и оружие
Мы видим все: российская РЛС смогла обнаружить F-35 у границ Ирана
Наши системы противовоздушной обороны видели возможную атаку ВВС США по Ирану в момент катастрофы с украинским гражданским самолетом.
Происшествия
В отеле Перми после прорыва трубы погибли пять человек
В результате помещение оказалось затоплено горячей водой, пять человек скончались от ожогов.
Шоу-бизнес
Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле
Похоже, что вечеринка прошла в русском стиле.
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Музыка
Священники покорили жюри французского «Голоса» русской песней
Политика
Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Times of Israel рассказал о положительных результатах диалога с российским лидером Владимиром Путиным.
Армия и оружие
Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Здоровье
В Башкирии за 2019 год уволили 1,8 тысячи медиков
В Башкирии за 2019 год было уволено 1,8 тысячи медиков.
Общество
Бочкарева прокомментировала решение суда по делу о наркотиках
Актриса Наталья Бочкарева прокомментировала решение суда, вынесенное в понедельник, 20 января, по делу о хранении наркотиков.
Гаджеты
Опубликовали первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro
В 2011 году был выпущен собственный телефон компании — первое устройство с изначально предустановленным MIUI, конкурентоспособными техническими характеристиками и невысокой ценой.
Здоровье
Гипертонии нет: названы снижающие давление продукты
Употребление некоторых продуктов способно естественным образом снизить кровяное давление, пишет «Медик Форум».
Экономика
Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации
«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
Армия и оружие
«Воевал в „Славянской бригаде“ и был агентом ФСБ»: СБУ задержала военного ВСУ
По версии следствия, мужчина проходил военную службу в составе «Республиканской гвардии» и «Славянской бригады» Народной милиции Донецкой Народной Республики, где и оказался завербован сотрудниками спецслужб России.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.