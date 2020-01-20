Общество
РИА НовостиOxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
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2153 миллиардера сосредоточили в своих руках больше богатства, чем 4,6 млрд людей, составляющих 60% населения планеты, говорится в ежегодном докладе неправительственной организации Oxfam, обнародованном перед Всемирным экономическим форумом в Давосе.Коммерсантъ03:37
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