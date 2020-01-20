с чего всё началось

Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.

Oxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Происшествия Бочкарёва прокомментировала штраф за хранение наркотиков Актриса Наталья Бочкарёва прокомментировала приговор, который ей вынес Преображенский суд Москвы по делу о хранении наркотиков.

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Футбол ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.

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