Общество

РИА НовостиРИА НовостиOxfam: более двух тысяч миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Состояние 2153 миллиардеров в 2019 году было больше, чем у 4,6 миллиарда человек, говорится в докладе объединения по борьбе с бедностью Oxfam.
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Состояние 1% богатейших людей в мире больше, чем у остального населения

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Миллиардеры богаче 60 процентов населения планеты, подсчитали в международной организации Oxfam

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РИА Новости05:26

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче, чем 4,6 млрд самых бедных людей в мире

ПРАЙМ00:29
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Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) в курсе «самоубийственных» планов Киева и готова к любым глупостям со стороны Украины, заявил 20 января депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
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Рэпер Гуф опроверг информацию о задержании в Абу-Даби

Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов, более известный как Гуф, опроверг свое задержание в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
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Названы авто, которые американцы не продают более 15 лет

Надежные внедорожники Honda продолжают удивлять своих владельцев тем, что более 12% из них сохраняют свой внедорожник Honda более 15 лет.
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«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов

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Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

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В парламенте разъяснили детали поправок в Конституцию

Представители президента при рассмотрении в Госдуме проекта закона о поправках в Конституцию Андрей Клишас и Павел Крашенинников разъяснили детали готовящихся изменений.
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Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства

На прошлой неделе президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым и назначил нового премьера — бывшего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
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В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

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Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
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