Футбол

ЧемпионатЧемпионатОзбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»

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Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Пюник», признался, что наслаждался футболом в московской команде.
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Араз Озбилиз: «Последний раз получал удовольствие от футбола в „Спартаке“»

Матч ТВ09:05

Араз Озбилиз: «Последний раз получал удовольствие от футбола в „Спартаке“»

Sportbox.RU09:05

Озбилиз: «Последний раз я получал удовольствие от футбола еще в „Спартаке“»

ProstoProSport08:52

Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»

Чемпионат08:05

Озбилиз: «Не будь всех этих „крестов“, я бы, наверное, играл на другом уровне»

Sport24.ru07:49
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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