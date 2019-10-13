Футбол
ЧемпионатОзбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»
Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Пюник», признался, что наслаждался футболом в московской команде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Армия и оружие
Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Происшествия
Стрельба в торговом центре во Флориде: один человек ранен
В воскресенье, 13 октября, в городе Бока-Ратон (штат Флорида, США) один человек получил огнестрельное ранение в результате стрельбы, произошедшей в торговом центре.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Авто
Минпромторг России: на автомобили Aurus собрано свыше 600 заказов
Компания Aurus собрала уже более 600 предзаказов на свои автомобили, активные продажи начнутся с 2021 года.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
Шоу-бизнес
Азиза призналась в романе с Абдуловым
Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
Религия
Православные отмечают Покров Пресвятой Богородицы
Армия и оружие
Кто отдаст приказ уничтожить фашистов на Украине?
На Украине в районе Донбасса сложилась идеальная ситуация для уничтожения фашиствующих националистов.
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
"За период с 2010 года показатель смертности от алкоголь-ассоциированных причин снизился на 30,1% (с 47,5 на 100 тысяч населения), а с 2016 года снизился на 13,5% (с 38,4 на 100 тысяч населения), и по результатам 2018 года составил 33,2 на 100 тысяч населения",- говорится в сообщении.
Политика
Президент Эквадора ввел комендантский час
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Экономика
Граждан Украины запишут в самозанятые в России
Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 33 человек
До 33 человек возросло количество погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Хагибис».
Происшествия
Украинского актера избили в Польше
Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.
Музыка
Шнуров пообещал, что концертов «Ленинграда» больше не будет
Лидер и основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что «публичных больших концертов уже не будет».
Футбол
Черчесов назвал победу на Евро главной задачей сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что основной задачей национальной команды является победа на чемпионате Европы 2020 года.
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал к себе посла Турции в Киеве из-за визита в Анкару депутатов Госдумы Натальи Поклонской и Руслана Бальбека.
Гаджеты
Флагманский смартфон Xiaomi получил стабильную версию MIUI 11
Предполагается, что глобальную стабильную версию операционной системы MIUI 11 покажут на презентации Redmi Note 8 Pro в Индии 16 октября.
Авто
Кондиционер в авто осенью: развеян миф о «всепогодности»
Все без исключения автопроизводители утверждают, что их кондиционеры работают при любой погоде, и осенью их использовать так же необходимо, как и летом.
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
Футбол
Тедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".