Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, ныне выступающий за «Пюник», признался, что наслаждался футболом в московской команде.

Озбилиз: последний раз получал удовольствие от футбола в «Спартаке»

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