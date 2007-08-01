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Soccer.ruSoccer.ruОздоев мог перейти в «Вердер», но решил остаться в «Зените»

Мустафа Оздоев, отец хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева, заявил, что его сын мог перейти в немецкий клуб «Вердер». В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался.
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Оздоев мог уйти из «Зенита» в «Вердер»

Матч ТВ03:26

Оздоев мог уйти из «Зенита» в «Вердер»

Sportbox.RU03:26

Оздоев отказался переходить в «Вердер»

Metaratings04:24

Оздоев мог перейти в «Вердер», но решил остаться в «Зените»

Soccer.ru03:47

Отец Оздоева: Магомед мог перейти в «Вердер» в прошлом году

Нева Спорт03:59

Оздоев мог перейти в «Вердер»

Bookmaker-ratings.ru04:15
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В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами

В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Политика

В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Происшествия

СК возбудил дело после гибели троих рабочих на руднике «Норникеля»

РБК 03:30
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Здоровье

На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей

В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей, о чем сообщается на официальном сайте столичного мэра.
Вести Подмосковья 00:39
Спорт

Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

Аргументы и Факты 04:19
Армия и оружие

Песков заявил о предательстве США курдов

США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:16
Экономика

Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства

В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.
РБК вчера в 16:03
Экономика

Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов

Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
Говорит Москва 02:57
Армия и оружие

Российский истребитель сопроводил американский B-52Н над Черным морем

Известия 04:51
Политика

Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов

Россия в 2019 году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv 04:51
Политика

Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта

В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.
Газета.Ru 05:02
Происшествия

По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Известия вчера в 11:53
Политика

На Украине открыли дело против 11 депутатов Рады

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки одиннадцатью депутатами фракции «Слуга народа» в Верховной раде, сообщило 23 октября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 05:05
Происшествия

Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
РБК 04:23
Политика

Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде

Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Кино

Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»

Newstracker.ru 21 октября в 10:25
Происшествия

Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве

StarHit.ru вчера в 08:00
Единоборства

Конор Макгрегор: В поединке Нурмагомедова и Фергюсона ставлю на Хабиба

Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор высказался о исходе возможного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Советский спорт 03:51
Происшествия

Два человека погибли в центре Киева при взрыве гранаты

Известия вчера в 18:04
Авто

Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля

Японский автопроизводитель Nissan обновил тяжелый пикап Titan XD.
Picsnews.net вчера в 05:55
Политика

«Турецкий поток» может пойти в страны Южной Европы

Многое в поставках газа в Южную Европу зависит от результатов трехсторонних переговоров РФ, Украины и Еврокомиссии.
Экономика сегодня вчера в 09:51
Армия и оружие

В США заявили об очередном унижении из-за России

Журналисты телеканала считают, что сделка добавила унижения Вашингтону: министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров лидеров двух стран «фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию».
Lenta.ru 05:07
Хоккей

Овечкин встретил своего кумира в Калгари

Флери выступал в НХЛ с 1988 по 2003 год в составе «Калгари», «Колорадо», «Рейнджерс» и «Чикаго», проведя в общей сложности 1161 матч на позиции крайнего форварда и набрав 1167 (489+678) очков.
Матч ТВ 04:08
Экономика

Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян

Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Здоровье

Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость

Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Evo-rus.com вчера в 02:58
Политика

«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме

Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Футбол

«Лейпциг» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»

Sportbox.RU 04:22
Гаджеты

«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000

News.ru вчера в 09:48
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Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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