РПЛ
Soccer.ruОздоев мог перейти в «Вердер», но решил остаться в «Зените»
Мустафа Оздоев, отец хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева, заявил, что его сын мог перейти в немецкий клуб «Вердер». В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался.
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Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Политика
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».
RT на русском 03:46
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Здоровье
На работу в московские поликлиники приняли более 100 врачей
В городские поликлиники приняли на работу новых высококвалифицированных врачей, о чем сообщается на официальном сайте столичного мэра.
Вести Подмосковья 00:39
Спорт
Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии
Аргументы и Факты 04:19
Армия и оружие
Песков заявил о предательстве США курдов
США, которые в последние годы были самыми близкими союзниками курдов, бросили их и «по сути, предали», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 03:16
Экономика
Силуанов ответил на вопрос о 15 млн бедных без поддержки государства
В эфире «Первого канала» в программе «Право на справедливость» министру финансов Антону Силуанову задали вопрос, почему из 19 млн россиян, находящихся за чертой бедности, за поддержкой к государству обратились лишь 4,2 млн человек.
РБК вчера в 16:03
Экономика
Нобелевский лауреат счёл мифом пользу от снижения налогов
Банерджи считает, что необходимо поднять налоги для богатых людей и «раздать деньги» людям, чтобы они могли их потратить, а это, в свою очередь, будет увеличивать инвестиции.
Говорит Москва 02:57
Политика
Россия поставит в Африку оружие на четыре миллиарда долларов
Россия в 2019 году планирует поставить в Африку вооружение на четыре миллиарда долларов. Об этом сообщили "РИА Новости".
Piter.tv 04:51
Политика
Россия намерена возобновить рейсы на курорты Египта
В ближайшее время будет решен вопрос о восстановлении авиарейсов между Россией и курортами Египта.
Газета.Ru 05:02
Происшествия
По факту смерти девочки в бассейне Перми возбуждено уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 11-летней девочки в бассейне спорткомплекса «Олимпия» города Перми.
Известия вчера в 11:53
Политика
На Украине открыли дело против 11 депутатов Рады
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело по факту возможного получения взятки одиннадцатью депутатами фракции «Слуга народа» в Верховной раде, сообщило 23 октября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 05:05
Происшествия
Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали
Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
РБК 04:23
Политика
Бывший подрядчик сочинской олимпиады Ахмед Билалов задержан во Флориде
Экс-глава госкорпорации «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был арестован 22 октября во Флориде, США, сообщает газета The Miami Herald.
REGNUM вчера в 20:35
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru 21 октября в 10:25
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
StarHit.ru вчера в 08:00
Единоборства
Конор Макгрегор: В поединке Нурмагомедова и Фергюсона ставлю на Хабиба
Бывший чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор высказался о исходе возможного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Советский спорт 03:51
Происшествия
Два человека погибли в центре Киева при взрыве гранаты
Известия вчера в 18:04
Авто
Обновленный пикап Nissan Titan XD лишился дизеля
Японский автопроизводитель Nissan обновил тяжелый пикап Titan XD.
Picsnews.net вчера в 05:55
Политика
«Турецкий поток» может пойти в страны Южной Европы
Многое в поставках газа в Южную Европу зависит от результатов трехсторонних переговоров РФ, Украины и Еврокомиссии.
Экономика сегодня вчера в 09:51
Армия и оружие
В США заявили об очередном унижении из-за России
Журналисты телеканала считают, что сделка добавила унижения Вашингтону: министр обороны России Сергей Шойгу после переговоров лидеров двух стран «фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию».
Lenta.ru 05:07
Хоккей
Овечкин встретил своего кумира в Калгари
Флери выступал в НХЛ с 1988 по 2003 год в составе «Калгари», «Колорадо», «Рейнджерс» и «Чикаго», проведя в общей сложности 1161 матч на позиции крайнего форварда и набрав 1167 (489+678) очков.
Матч ТВ 04:08
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Здоровье
Доктор Мясников назвал популярные лекарства, вызывающие зависимость
Врач и популярный телеведущий на российском ТВ Александр Мясников назвал некоторые лекарственные препараты, которые вызывают зависимость.
Evo-rus.com вчера в 02:58
Политика
«Азов» ответил на подозрения американских политиков в терроризме
Украинская праворадикальная организация «Азов» ответила на предложение членов палаты представителей США внести ее в список террористических организаций.
Lenta.ru 21 октября в 14:52
Футбол
«Лейпциг» анонсировал матч с «Зенитом» в стиле «Звездных войн»
Sportbox.RU 04:22
Гаджеты
«Байкал Электроникс» представила процессор BE-М1000
News.ru вчера в 09:48