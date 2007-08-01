Мустафа Оздоев, отец хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева, заявил, что его сын мог перейти в немецкий клуб «Вердер». В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался.

Оздоев мог перейти в «Вердер», но решил остаться в «Зените»

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