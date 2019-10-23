Футбол
Soccer.ruОздоев мог перейти в «Вердер», но решил остаться в «Зените»
Мустафа Оздоев, отец хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева, заявил, что его сын мог перейти в немецкий клуб «Вердер». В прошлом году Магомед мог перейти в «Вердер», но отказался.
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Политика
Россия и Турция подписали меморандум по ситуации в Сирии
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия может способствовать тому, чтобы Турция и Сирия вели диалог на фоне операции Анкары против курдов-террористов.
ПолитРоссия вчера в 14:05
Технологии
Хакер назвал способ уберечь смартфон от кражи денег
Ранее эксперты сообщили, что письма и смс-сообщения с вредоносами являются основными способами кражи персональных данных и денег россиян.
Взгляд.ру 05:59
Происшествия
В Уфе скончалась 14-летняя школьница
14-летней девочка потеряла сознание в туалете ТРК «Семья». 22 октября скорая помощь увезла подростка в больницу с острым отравлением.
СРБ 04:32
Армия и оружие
Военная полиция России выехала к сирийско-турецкой границе
«В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентами России и Турции 22 октября в Сочи, сегодня в 12 часов дня колонна российской военной полиции пересекла реку Евфрат и выдвинулась в направлении сирийско-турецкой границы», – говорится в релизе, передает РИА «Новости».
Взгляд.ру 06:16
Общество
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала
Использование декларации об амнистии капитала в уголовных делах вопреки заверениям властей может стать распространенной практикой.
Ведомости вчера в 17:06
Общество
В Москве эвакуировали здание Совета Федерации
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в здании Совета Федерации в центре Москвы прозвучало объявление об эвакуации.
РИА Новости 05:20
Происшествия
В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами
В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Армия и оружие
Лукашенко поручил подготовить ответ на размещение танков США в Литве
РИА Новости вчера в 15:01
Экономика
Госдума приняла в I чтении проект федерального бюджета на 2020 год
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
ТАСС 06:16
Кино
Критики оказались не в восторге от нового «Терминатора»
Фантастический боевик "Терминатор: Темные судьбы", которым планировалось перезапустить популярную в прошлом франшизу, не произвел большого впечатления на западных кинокритиков.
Kinonews.ru 03:39
Происшествия
Правозащитника задержали в Москве за покушение на мошенничество
В Москве задержали зампредседателя директора правозащитной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрея Маякова по подозрению в покушении на мошенничество.
Известия 03:57
Технологии
Создан чехол для смартфона из искусственной человеческой кожи
Astera 21 октября в 16:31
Общество
Телеканал «Спас» запустит реалити-шоу в православном монастыре
Российский православный телеканал "Спас" объявил о запуске реалити-шоу "Остров", которое продюсеры позиционируют как "первоее реалити со смыслом".
Весьма вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Решетова показала фигуру через шесть дней после родов
Возлюбленная Тимати призналась, что ей осталось скинуть около семи килограммов Модель и предприниматель Анастасия Решетова показала фигуру через шесть дней после родов.
SM News вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала фото из ванной
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала на своей странице в Instagram фото в ванной.
Московский Комсомолец 05:36
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк вышла на связь после долгого молчания
Дочь тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк вышла на связь после долгого молчания, разместив в своем аккаунте в Инстаграме новый фотоснимок.
Ugpressa.ru 03:53
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова продемонстрировала публике своего жениха
В своем инстаграме Феофилактова опубликовала совместные фото с женихом, который подписан там как Majd Geagea.
Uznayvse.ru вчера в 10:31
Происшествия
Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали
Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
РБК 04:23
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Происшествия
Сейф с золотом нашли на месте прорыва дамбы в Красноярском крае
Металлический сейф, предположительно, с золотом нашли на месте прорыва дамбы в Красноярском крае, сообщил глава пресс-службы регионального управления МВД Владимир Юрченко.
ФАН вчера в 04:13
Авто
Mazda представила свой первый серийный электромобиль Mazda MX-30
Первый серийный электромобиль Mazda, Mazda MX-30, представлен на Токийском салоне и уже доступен для предзаказа в дилерских центрах Европы.
Тарантас Ньюс вчера в 23:02
Армия и оружие
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 07:50
Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать автомобили
Сервис каршеринга YouDrive начал предлагать пользователям купить автомобили из своего парка, пишет РБК.
Ведомости 21 октября в 02:03
Гаджеты
Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy
Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Популярная механика вчера в 12:36
Политика
Путин сообщил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Многие российские компании давно и успешно работают с партнёрами из самых разных секторов африканской экономики, настроены наращивать присутствие в Африке — Россия будет поддерживать такие планы с государственного уровня, заявил президент страны Владимир Путин.
Парламентская газета 04:59
Футбол
«Реал» продаст несколько футболистов ради трансфера Мбаппе
Президент мадридского Реала Флорентино Перес по-прежнему заинтересован в приглашении форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Советский спорт 21 октября в 15:38