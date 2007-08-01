РПЛ
Матч ТВОздоев мог уйти из «Зенита» в «Вердер»
Отец хавбека петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева Мустафа заявил, что игрок мог перейти в немецкий клуб «Вердер».
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Происшествия
Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области
РБК вчера в 19:26
Путешествия
Ряд отелей, работавшие с Thomas Cook, выходят на российский рынок
Юналан подчеркнул, что у Thomas Cook на многих рынках, в том числе и на турецком, были большие объемы, поэтому сразу после остановки деятельности британского туроператора ряд отелей испытывали проблемы с загрузкой.
Интерфакс вчера в 12:04
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижения мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Политика
Российско-африканский саммит в Сочи соберет глав более 40 стран
Рекордное количество глав африканских государств примут участие в саммите Россия-Африка в Сочи 23-24 октября.
Вести.Ru 21 октября в 14:57
Политика
РФ и Нигер подписали договор на поставку вертолетов Ми-35
Российская Федерация и Нигер подписали контракт, в рамках которого РФ поставит 12 боевых вертолетов Ми-35.
ПолитРоссия 03:40
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Общество
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Lenta.ru вчера в 18:46
Политика
Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии при президенте РФ
REGNUM вчера в 15:46
Армия и оружие
Песков: США бросили курдов под каток турецкой армии
США бросили курдов, оставив на границе и вынуждая воевать с турками. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вести.Ru 03:08
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Политика
Зеленский принял участие в церемонии интронизации императора Японии
Отмечается, что Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, которого пригласили на интронизацию.
Газета.Ru вчера в 02:21
Хоккей
Овечкин признан первой звездой матча «Калгари» — «Вашингтон»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз».
Sport24.ru 01:49
Общество
Экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Американские иммиграционные службы задержали в Майами бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:57
Футбол
Дзюба обратился к болельщикам перед матчем с «РБ Лейпциг»
Сегодня, 22 октября питерский «Зенит» прилетел в Германию, где команде Сергея Семака предстоит матч с «РБ Лейпциг» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
ProstoProSport вчера в 10:53
Происшествия
Пять человек насмерть отравились газом под Челябинском
В Челябинской области в поселке Роза Коркинского района отравились газом семь человек. Пятерых из них спасти не удалось.
Известия 03:14
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Происшествия
Появилось видео из камеры в отделе полиции, где обварился задержанный
Фото пресс-службы СК Анонимный телеграм-канал Siloviki опубликовал видео из камеры в отделе полиции, где погиб 36-летний задержанный.
Новый Калининград.Ru 03:08
Футбол
Сарри назвал имя игрока, который ему понравился в составе «Локомотива»
Команда Юрия Семина осталась на третьем месте в таблице с 3 очками. «Ювентус» набрал 7 очков и вышел на первую строчку.
Sportbox.RU вчера в 18:25
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 17
Число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось с 15 до 17 человек.
RT на русском вчера в 09:08
Происшествия
Задержанный юноша с ножом в саратовской школе отправлен в психбольницу
Новости Саратова 01:42
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
РИА Новости вчера в 03:22
Авто
На автосалоне в Токио дебютирует обновленная Honda Fit
Honda Fit первого поколения украл сердца поклонников малолитражки еще в 2001 году, а модель четвертого поколения теперь представлена на Tokyo Motor Show-2019.
SpeedMe вчера в 23:19
Наука
Ученые смоделировали высоковольтный разряд перед сверхзвуковым самолетом
В своей работе ученые рассмотрели случай, когда стримерный разряд пересекает ударную волну.
Naked Science вчера в 05:49
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Общество
Роскачество нашло опасные микроорганизмы и плесень в ромашковом чае
Роскачество провело исследование ромашкового чая и выявило среди 25 торговых марок только 20 безопасных к употреблению.
РБК 02:18