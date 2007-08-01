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Отец хавбека петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева Мустафа заявил, что игрок мог перейти в немецкий клуб «Вердер».
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Оздоев мог уйти из «Зенита» в «Вердер»

Матч ТВ03:26

Оздоев мог уйти из «Зенита» в «Вердер»

Sportbox.RU03:26
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