Футбол

MetaratingsMetaratingsОздоев отказался переходить в «Вердер»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев мог продолжить свою карьеру в чемпионате Германии. Об этом рассказал отец футболиста Мустафа Оздоев.
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Оздоев мог уйти из «Зенита» в «Вердер»

Матч ТВ03:26

Оздоев мог уйти из «Зенита» в «Вердер»

Sportbox.RU03:26

В прошлом году Оздоев мог перейти в «Вердер»

Sport24.ru05:32

Оздоев отказался переходить в «Вердер»

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Отец Оздоева: Магомед мог перейти в «Вердер» в прошлом году

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Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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