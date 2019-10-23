Футбол

MetaratingsMetaratingsОздоев отказался переходить в «Вердер»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев мог продолжить свою карьеру в чемпионате Германии. Об этом рассказал отец футболиста Мустафа Оздоев.
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Оздоев мог уйти из «Зенита» в «Вердер»

Матч ТВ03:26

Оздоев мог уйти из «Зенита» в «Вердер»

Sportbox.RU03:26

В прошлом году Оздоев мог перейти в «Вердер»

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Отец Оздоева: «Магомед отказался перейти в „Вердер“. Лучше родной страны ничего нет»

Sports.ru08:15

Оздоев отказался переходить в «Вердер»

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Soccer.ru03:47

Отец Оздоева рассказал, что его сын мог перейти в немецкий клуб

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Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
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