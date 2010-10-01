Футбол

ЧемпионатЧемпионатОздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

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Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал информацию об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
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Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра

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«Франция сосредоточит дипломатические усилия в тесном сотрудничестве с партнёрами по международной антитеррористической коалиции в рамках Евросоюза, НАТО и Совета Безопасности ООН, чтобы добиться немедленного прекращения начатой Турцией наступательной операции», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
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Губернатор Забайкалья Александр Осипов отчитал министров за неэффективную работу.
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