Футбол

ЧемпионатЧемпионатОздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
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Хавбек «Зенита» прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

МР7.рувчера в 23:59

Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Чемпионатвчера в 19:35
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