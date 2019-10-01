Футбол
ЧемпионатОздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
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Более 400 человек эвакуировали из школы в Томске из-за задымления
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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Считается, что такая генетическая аномалия может приводить к серьезным патологиям развития, вплоть до выкидышей, а у сумевших выжить — к тяжелым заболеваниям.
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Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
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Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Кипра в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года.
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На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
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Политика
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Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
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Украинского актера избили в Польше
Украинского актера Юрия Марка избил управляющий польской пиццерии в городе Познань, в которой он работал.
Армия и оружие
Франция заявила о намерении остановить турецкую операцию в Сирии
Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии.
Музыка
Цой жив. Группа «Кино» даст два концерта спустя 30 лет
МОСКВА, 12 октября/ Радио Sputnik.Участники советской рок-группы группы "Кино" снова выйдут на сцену и дадут два концерта в Москве и Санкт-Петербурге спустя 30 лет, сообщает телеканал "360".
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Эксперты назвали 5 простых советов, которые увеличат ресурс ДВС
Редакция сайта Тарантас Ньюс совместно с автомеханиками составила список советов по увеличению ресурса ДВС.
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В Роструде рассказали о двойной оплате работы в праздники
Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Клип о Кавказе снял «Кузя» из «Универа»в Кисловодске
Клип появился на ютуб-канале артиста и вызвыл бурный восторг у пользователей интернета. Работу над ним актёр начал ещё в августе 2019 года.
Общество
Жители Мурманска бурно отреагировали на заявление блогера Варламова
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Девушка исполнила откровенный танец во время матча НХЛ, видео
Во время танца от девушки некоторые буквально не могли оторвать глаз, но в интернете поступок незнакомки осудили.
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Синоптики предупредили о предзимье в Москве
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Происшествия
Саратовские полицейские задержали эксгибициониста с Кленовой улицы
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.