Футбол
ЧемпионатОздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
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Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия 00:54
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Происшествия
Выходец с Кавказа убит в Киеве
Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противником российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.
Кавказский узел вчера в 21:09
Общество
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости
Российская газета вчера в 07:10
Хоккей
Экс-вратарь «Челси» Чех дебютировал в хоккее
Бывший вратарь лондонских футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех провел свой первый матч в хоккее, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 19:30
Гаджеты
IPhone SE 2 за $399, но без 3D Touch
Предположительно, iPhone SE 2 будет оснащен ЖК-экраном диагональю 4,7 дюйма разрешением 1334 x 750 пикселей. iPhone SE 2 не будет поддерживать функциональность 3D Touch.
iXBT.com 01:04
Происшествия
В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападениях на женщин и изнасилованиях.
РБК вчера в 10:37
Единоборства
Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
В главном поединке вечера Джоанна Еджейчик (Польша) по итогам пяти раундов одержала победу над Мишель Уотерсон (США) единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 49-46.
Советский спорт вчера в 02:00
Политика
Преемница Меркель высказалась по ситуации с Крымом
Берлин стремится находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением полуострова Крым в состав России имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 15:14
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Табка в провинции Ракка
Правительственные сирийские войска вошли в город Табка в провинции Ракка.
Известия 02:18
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
REGNUM 12 октября в 10:40
Происшествия
В Екатеринбурге напали на чемпиона мира по карате
Трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина.
ТК Звезда 12 октября в 10:18
Общество
В России завершается переход на цифровое телевидение
Коммерсантъ вчера в 22:33
Общество
Отмотать срок: непроданные продукты начнут отправлять на переработку
Минпромторг подготовил законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку.
Известия вчера в 17:01
Политика
Оппозиционер лидирует на выборах мэра Будапешта
Оппозиционер Гергели Карачони из партии Momentum лидирует на выборах мэра Будапешта после подсчета более 90% голосов.
Известия вчера в 19:42
Общество
Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.
РБК 01:21
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Футбол
«Торпедо» не определилось с участием в РПЛ
Владелец футбольного клуба "Торпедо" Роман Авдеев поделился планами относительно потенциального участия черно-белых в следующем сезоне в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 00:35
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Армия и оружие
Россия может возродить производство атомного поезда «Баргузин»
Актуальные Новости 12 октября в 10:44
Общество
В Екатеринбурге огласили первые результаты опроса по храму
REGNUM вчера в 23:32
Армия и оружие
США не успели перевести около 50 опасных боевиков ИГ из Сирии
США из-за контртеррористической операции Турции на севере Сирии не успели перевести около 50 обладающих ценной информацией боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Политическая Экспертиза 02:52
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Происшествия
Украинского актера в Польше избил работодатель
Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Известия вчера в 21:07
Происшествия
Задержан активист, которого СМИ называли «организатором массовых беспорядков» 27 июля
В Москве задержали активиста общественного проекта «Декоммунизация» Дэнни Кулинича, которого телеканал РЕН ТВ называл «организатором массовых беспорядков» в Москве 27 июля.
Коммерсантъ 02:12
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Виторган-младший, в свою очередь, заявил, что не собирается комментировать прошедшее торжество.
Дни.ру 12 октября в 05:04
Армия и оружие
Франция намерена остановить турецкую операцию в Сирии
Франция приложит больше усилий, чтобы остановить наступление Турции в северо-восточных районах Сирии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
РИА Новости 00:06
Происшествия
Машина въехала в остановку в Улан-Удэ, есть погибшие
Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:43