Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.

Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

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