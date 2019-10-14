Футбол

ЧемпионатЧемпионатОздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
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Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

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Футболиста «Зенита» Оздоева возмутили слухи об отношениях с Канделаки

АБН02:41

Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

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Хавбек «Зенита» прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

МР7.рувчера в 23:59
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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

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Легковой автомобиль врезался в автобусную остановку в Улан-Удэ, погибли два человека, сообщает ТАСС.
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