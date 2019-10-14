Футбол
ЧемпионатОздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
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Полузащитник "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев опроверг слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала "Матч ТВ" Тиной Канделаки, передает "Чемпионат".Газета.Ru07:23
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