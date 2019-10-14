Футбол
ЧемпионатОздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 07:32, Вашингтон
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о позиции России по поводу турецкой операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о позиции России по поводу операции в Сирии, сообщает РИА Новости.
Sputnik Таджикистан 06:25
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти
В Японии скончались при тайфуне "Хагибис" 14 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 23:45
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
В четверг, 10 октября, Екатеринбурге исчезла местная жительница - 27-летняя Ксения Каторгина после того, как поехала показывать автомобиль потенциальным покупателям.
Газета.Ru 06:41
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Здоровье
В России выросла смертность от отравления алкоголем
Всего за 10 месяцев текущего года от отравления алкоголем умерло 6000 человек, что на 14% большем, чем за прошлый год.
Pravda.Ru 04:27
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомости 04:32
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
Известия вчера в 20:53
Армия и оружие
Военные США препятствуют движению ВС Сирии на север страны, узнали СМИ
По данным близких к курдам СМИ, инцидент, который препятствовал проходу ВС Сирии, произошел на подступах к западным районам Манбиджа.
Газета.Ru вчера в 19:34
Технологии
Дурову грозит потеря $1,7 миллиарда из-за запрета его криптовалюты
Основатель Telegram Павел Дуров может лишиться 1,7 миллиарда долларов, вложенных инвесторами в создание блокчейн-платформы TON c криптовалютой Gram.
Телеканал 360° 12 октября в 18:40
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Спорт
Свердловский губернатор отчитался перед президентом России
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев доложил президенту России Владимиру Путину и членам Совета при президенте по развитию физкультуры и спорта о подготовке Екатеринбурга к проведению Универсиады-2023.
Вечерние Ведомости 06:09
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Армия и оружие
У F-35 ВВС Норвегии обнаружили проблемы с тормозной системой
Норвегия в настоящее время является единственной страной, которая закупает F-35 с тормозной системой подобного типа.
Военное обозрение 02:21
Армия и оружие
Пуски 16 крылатых и баллистических ракет проведут в ходе учений
В ходе учений стратегических ядерных сил "Гром-2019" будет произведено 16 практических пусков крылатых и баллистических ракет, в том числе ракет "Булава" и "Синева".
Российская газета 06:42
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Коммерсантъ 03:42
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
ТАСС 12 октября в 19:02
Культура
Бузова не пропустила Анжелику Якусеву из Уфы на шоу «План Б»
Молодежная газета (Уфа) 06:01
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
News.ru 03:18
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета вчера в 09:54
Политика
Зеленский призвал украинцев «не делать картинку» для российского ТВ
Зеленский попросил граждан не поддаваться на провокации, чтобы "не создавать красивую картинку для российского телевидения".
РИА Новости 02:30
Здоровье
Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, расширяющее перечень жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) на 23 позиции с 2020 года.
ТАСС 06:52
Политика
Посла Турции вызвали в МИД Украины из-за визита Поклонской и Бальбека
Газета.Ru вчера в 11:18