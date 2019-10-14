Футбол

ЧемпионатЧемпионатОздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки

Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
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Грузинская журналистка
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный» и «Детали».
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