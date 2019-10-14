Футбол
ЧемпионатОздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Общество
В России отключили аналоговое телевещание
РИА Новости 04:55
Политика
Сурков объяснил необходимость исследования путинизма
«Все может быть», — ответил он на вопрос, напишет ли сам Сурков колонку для новой рубрики издания «Путинизм».
РБК 04:19
Армия и оружие
Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Lenta.ru 04:29
Финансы
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Рост российской экономики в 2019 году стагнирует вслед за глобальным трендом — самый позитивный прогноз по росту ВВП по итогам года предполагает всего 1,3 процента, в то время как в 2018-м экономика выросла на 2,3 процента.
Lenta.ru вчера в 17:04
Политика
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
РИА Новости 03:21
Здоровье
Минздрав России сообщил о росте смертности от отравления алкоголем
Пресс-служба Министерства здравоохранения России распространила заявление, кв котором дается оценка данным оперативного мониторинга Росстата о росте смертности в РФ от отравления алкоголем по итогам 8 месяцев 2019 года.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от использования туалетной бумаги
Известная телеведущая Елена Малышева призвала соотечественников отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив это тем, что ее использование потенциально опасно.
Народные новости 11 октября в 06:26
Политика
В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о присоединении к России
Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал РБК слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемницы канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС, о том, что при присоединении Крыма к России было нарушено международное право.
РБК 05:22
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 12 октября в 08:06
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Шоу-бизнес
Женатый Джордж Клуни увлекся молодой актрисой
Женатый Джордж Клуни увлекся молодой актрисой Западные СМИ сообщили о новой интрижке Джорджа Клуни.
Экспресс газета 02:04
Общество
Комитет вручил премию банка Швеции имени Альфреда Нобеля
Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер стали лауреатами премии государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за «экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».
Известия 05:56
Происшествия
Задержаны еще два участника июльских беспорядков в Москве
Правоохранители задержали еще двух участников массовых беспорядков на июльской несанкционированной акции в Москве.
Известия 04:29
Кино
Роберт Дауни-младший сыграл нового доктора Дулиттла
Актуальные Новости 01:36
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.
ФАН 12 октября в 19:45
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
Вучич на русском поблагодарил Матвиенко за позицию России по Косово
Президент Сербии Александр Вучич на русском языке поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко за поддержку Россией территориальной целостности Сербии и ее позицию по Косово и Метохии.
РИА Новости 04:48
Политика
Валерий Бганба назначен премьер-министром Абхазии
14 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ, согласно которому, премьер-министром Абхазии назначается Валерий Бганба.
REGNUM 04:44
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
РБК изучил, в какие ценные бумаги предпочитают вкладывать деньги частные инвесторы с суммой на брокерском счете до 1,4 млн руб. Таких инвесторов подавляющее большинство, их долю среди клиентов брокеров специалисты Тинькофф Банка оценивали в 80%.
РБК 01:00
Киберспорт
Черная дыра в Fortnite может исчезнуть 15 октября в 13:00 мск
Cyber.sports.ru 03:59
Политика
Кандидат от оппозиции победил на выборах мэра Будапешта
Как передает Deutche Welle, на выборах мэра Будапешта, прошедших в воскресенье, победу одержал 44-летний кандидат от левых центристов Гергей Карачонь, набравший более 50% голосов.
Взгляд.ру 03:30
Наука
Психологи изучили реакцию людей на опасные стимулы
В результате психологи сделали вывод, что человек ассоциирует опасный исход с каким-либо стимулом абсолютно вне зависимости от того, насколько уверен он будет в реальном наступлении такого исхода, сообщает N+1.
МедиаПоток вчера в 07:43
Общество
Работающие россиянки не смогут получать пособие по уходу за ребенком
Согласно документу претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком смогут только те, кто в это время не работает.
МР7.ру 11 октября в 04:54
Авто
Эксперты развеяли миф о «всепогодности» кондиционера в авто
Народные новости 00:17
Хоккей
Иркутских хоккеисток не пустили в самолет из-за опоздания на 1 минуту
В аэропорту Шереметьево разгорелся скандал из-за непопадания женской хоккейной команды на борт самолета, направлявшегося в Иркутск.
Pravda.Ru 05:13
Происшествия
Обнародованы выводы медицинской экспертизы отца сестер Хачатурян
Медицинская экспертиза пришла к выводу, что отец сестер Хачатурян Михаил подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.
Lenta.ru 05:17