Футбол
ЧемпионатОздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
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Происшествия
Диджея убили из-за музыки в кафе в Кировске Ленинградской области
По информации агентства «Оперативное прикрытие», погибший, который был приезжим и работал диджеем в кафе, получил смертельные ранения в область сердца в потасовке с посетителем, также предположительно мигрантом, недовольным звучавшей музыкой.
REGNUM 02:13
Политика
В Госдуме предложили расширить список оснований для блокировки сайтов
В Госдуму внесен законопроект о досудебной блокировке сайтов с материалами о жестоком обращении с животными.
РБК 03:50
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском разместить войска на границе с Турцией
Телеканал 360° вчера в 17:10
Политика
«Актуальные комментарии» открывают рубрику «Путинизм»
Эндрю Вуд в The American Interest делает акцент на централизации: «„Путинизм“ — это удобный термин для описания того, как управляется Россия, но это результат персонализированного процесса, направленного на укрепление единства российского государства и обязательства его граждан подчиняться его требованиям, а не конструкции, подробно определенной с самого начала».
Актуальные комментарии 02:54
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM вчера в 16:02
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
Космос
Первые следы жизни на Марсе в NASA нашли еще 40 лет назад
Первые следы, указывающие на присутствие жизни на Марсе, были обнаружены в NASA еще 40 лет назад.
Актуальные Новости вчера в 03:40
Единоборства
Боксер Патрик Дэй впал в кому после нокаута
REGNUM вчера в 07:52
Происшествия
В Нижневартовске бультерьер напал на детей
Бультерьер, оторвавшись от ребенка, бросился нападать на других детей.
Новости Югры 12 октября в 05:42
Общество
В России завершен переход на цифровое вещание
В России завершен переход федерального телевидения на цифровое вещание. Об этом сообщает РИА "Новости"РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
Экономика
Россияне проигнорировали возможность вложиться в Google и Tesla
Бумаг, которые ЦБ считает излишне рискованными для россиян, в топ-25 их вложений оказалось всего несколько.
РБК 01:00
Футбол
Игнашевич — о заявлении фанатов «Торпедо»: в ЦСКА тоже высказывали претензии
Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич рассказал, как относится к претензиям со стороны болельщиков клуба.
Чемпионат 01:45
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
РИА Новости вчера в 05:18
Авто
В Татарстане начали выдавать новые автомобильные номера
ГИБДД Татарстана приступила к выдаче автомобильных номеров нового образца, появление которых планировалось в январе 2020 года.
Автоновости дня 02:25
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал высшее образование в России
Судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к решению КС по жалобе на отказ в статусе безработного раскритиковал современную организацию системы высшего образования, ее неэффективность, несвободу и отсутствие адекватного финансирования.
Интерфакс 02:06
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк показала архивные фото актрисы
В Instagram-аккаунте Анастасии Заворотнюк появились архивные фотографии актрисы и ее мужа, фигуриста Петра Чернышева, сделанные в день их свадьбы в 2008 году.
Lenta.ru 12 октября в 10:04
Происшествия
Электричка на Белорусском направлении МЖД сбила двух человек
Утром в понедельник в Москве у станции "Беговая" электричка сбила двух мужчин на Белорусском направлении Московской железной дороги.
Интерфакс 02:34
Политика
Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери
Евросоюз на год продлил санкции в связи с применением и распространением химического оружия, а также из-за инцидента в Солсбери, сообщил Совет ЕС.
РИА Новости 03:21
Шоу-бизнес
Директор Бориса Моисеева показал квартиру музыканта после инсульта
Актуальные Новости 03:28
Политика
Москва и Эр-Рияд подпишут сделку по авиализингу на $700 млн
Одна из крупнейших сделок между Россией и Саудовской Аравией в ходе проходящего в понедельник визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд будет подписана в области авиализинга.
Коммерсантъ 01:44
Политика
Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером
That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
Технологии
Telegram может отложить запуск криптовалюты
Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.
РЕН ТВ вчера в 09:17
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Известия 00:54
Происшествия
Томич, обвиняемый в серии изнасилований, ранее работал в милиции
Как сообщает РИА Новости, подозреваемый, которого задержали сотрудники областных УМВД и УФСБ, ранее работал в милиции и службе безопасности одной из нефтеперерабатывающих компаний.
Российская газета 01:42