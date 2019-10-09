Футбол
ProstoProSportОздоев удвоил преимущество россиян в игре с шотландцами
|42′
Джон Флек
|46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шэнкленд
Артем Дзюба
|57′
Магомед Оздоев
|60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
|66′
|68′
Райан Фрейзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
|70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
|77′
|80′
Каллум Макгрегор
Крэйг Макгилливрэй
Александр Головин
|84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
|86′
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
13
Кудряшов
7
Оздоев
8
Баринов
6
Черышев
10
Ахметов
19
Комличенко
17
Головин
1
Маршалл
5
Девлин
4
Малгрю
3
Робертсон
2
Палмер
8
Макгинн
7
Снодграсс
6
Флек
20
Кристи
21
Макгилливрэй
19
Shankland
Шотландия
Расстановка 4‑3‑3
Встреча Россия – Шотландия проходит в московских «Лужниках». В этой группе первое место занимает команда Бельгии, набравшая в шести стартовых турах 18 очков. Далее идут россияне (15 очков после шести игр) и киприоты (10 очков после семи встреч).
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