Футбол

ProstoProSportProstoProSportОздоев удвоил преимущество россиян в игре с шотландцами

Россия — Шотландия
4 – 0
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шэнкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрейзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
80′
Каллум Макгрегор
Крэйг Макгилливрэй
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Встреча Россия – Шотландия проходит в московских «Лужниках». В этой группе первое место занимает команда Бельгии, набравшая в шести стартовых турах 18 очков. Далее идут россияне (15 очков после шести игр) и киприоты (10 очков после семи встреч).
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