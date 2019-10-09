Встреча Россия – Шотландия проходит в московских «Лужниках». В этой группе первое место занимает команда Бельгии, набравшая в шести стартовых турах 18 очков. Далее идут россияне (15 очков после шести игр) и киприоты (10 очков после семи встреч).

Оздоев удвоил преимущество россиян в игре с шотландцами

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