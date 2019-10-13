Футбол

ЧемпионатЧемпионатОздоев удвоил преимущество сборной России в матче с Кипром

Кипр — Россия
0 – 2
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
9′
Денис Черышев
22′
Магомед Оздоев
Костас Лайфис
28′
Панайотис Захариу
Маргаса
36′
38′
Сергей Петров
Вячеслав Караваев
Константинос Панаги
Урко Пардо
41′
45′+1′
Вячеслав Караваев
61′
Ильзат Ахметов
Далер Кузяев
Сборная России забила второй мяч в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра. Автором результативного удара на 22-й минуте встречи стал полузащитник Магомед Оздоев.
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