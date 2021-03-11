Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на 2 года
На фоне пандемии продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года, свидетельствуют данные Росстата. Вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года — в 2024 году, следует из мартовской версии правительственного плана.В источнике
С чего всё началось
Ожидаемая продолжительность жизни в России в пандемию снизилась на 2 года
По предварительным оценкам, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м, следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, с которой ознакомился РБК.
РБКвчера в 13:52
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В России впервые с 2003 года сократилась ожидаемая продолжительность жизни
Московский Комсомолецвчера в 14:44