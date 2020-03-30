Ранее кабмин сообщал, что в 2020 году рост ВВП составит 3,7%. Но предположения были пересмотрены с учётом текущих мировых тенденций и возникновения COVID-19. При этом, было отмечено, что подобные темпы экономического спада наблюдаются во многих странах мира.

Энергетика Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну» Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.

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Игры Эксперт спрогнозировал дату выхода и цену PlayStation 5 На сайте крупной сети датских супермаркетов Foetex появилась страничка, посвященная PlayStation 5. Магазин не только предлагает предзаказать консоль, но и указывает цену и дату отгрузки приставки.

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Происшествия В Петербурге обнаружили троих разносчиков коронавируса В Петербурге обнаружили троих жителей России, которые приехали из разных уголков нашей страны, но не соблюдали режим самоизоляции.

Политика Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Финансы Курс евро на Мосбирже перешел к снижению Курс евро в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению и опускался на 0,2%, до отметки в 87,57 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.

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Политика Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.

Общество Правительство Китая остановило эпидемию коронавируса Власти КНР смогли воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции на территории страны, рассказал представитель госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

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