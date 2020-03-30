Экономика
SNG.TodayОжидается падение ВВП Украины на 3,9%
Ранее кабмин сообщал, что в 2020 году рост ВВП составит 3,7%. Но предположения были пересмотрены с учётом текущих мировых тенденций и возникновения COVID-19. При этом, было отмечено, что подобные темпы экономического спада наблюдаются во многих странах мира.
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Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Режим всеобщей изоляции в Москве был введен с понедельника, 30 марта.
Общество
«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России
Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Энергетика
Bloomberg: Норвегия окажет влияние на «нефтяную войну»
Увеличение добычи нефти на крупнейшем в Норвегии месторождении Йохан Свердруп в Северном море может оказать значительное давление на цены, пишет информагентство Bloomberg.
Армия и оружие
Американцы высоко оценили российскую атомную подлодку «Северодвинск»
Обозреватели отметили, что подлодка «Северодвинск» отличается возможностью совершать запуски крылатых ракет прямо от причальной стенки, делая вид, что она «застигнута врасплох».
Здоровье
Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией
Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.
Игры
Эксперт спрогнозировал дату выхода и цену PlayStation 5
На сайте крупной сети датских супермаркетов Foetex появилась страничка, посвященная PlayStation 5. Магазин не только предлагает предзаказать консоль, но и указывает цену и дату отгрузки приставки.
Здоровье
Ожирение назвали фактором риска при заражении коронавирусом
Сотрудник медицинского центра Роттердама Лизбет ван Россум пояснила, что ожирение является фактором риска при заражении коронавирусом, поскольку ослабляет иммунитет.
Происшествия
В Петербурге обнаружили троих разносчиков коронавируса
В Петербурге обнаружили троих жителей России, которые приехали из разных уголков нашей страны, но не соблюдали режим самоизоляции.
Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Политика
Трамп пообещал направить Италии медицинскую помощь на $100 млн
Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пообещал направить стране медицинскую помощь на сумму около $100 млн для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
С 30 марта режим самоизоляции вводится для всех москвичей
В Москве разворачивают умную систему контроля соблюдения домашнего режима. Собянин подчеркнул, что постепенно контроль будет ужесточаться.
Общество
Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса
Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Происшествия
Из голландского музея украли картину Ван Гога
В ночь с воскресенья на понедельник неизвестный разбил стеклянную дверь и проник в музей.
Здоровье
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии
32 пациента, которые лечатся от коронавируса в России, находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС слова министра здравоохранения Михаила Мурашко.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам
Москвичам выдадут QR-коды с зашифрованным домашним адресом для передвижения по городу.
Экономика
Банк России перестанет покупать золото на внутреннем рынке
Центральный Банк России объявил о том, что приостанавливает закупку золота на внутреннем рынке. Об этом сообщает РИА "Новости".
Финансы
Курс евро на Мосбирже перешел к снижению
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже перешел к снижению и опускался на 0,2%, до отметки в 87,57 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:15 мск.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбах Путина отменить санкции
Кремль опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин якобы последние два года неоднократно просил своего американского коллегу об отмене антироссийских санкций.
Происшествия
Умерший с коронавирусом петербуржец попал в больницу с инфарктом
Мужчина в возрасте 55 лет был госпитализирован 20 марта в стационар с повторным острым инфарктом миокарда, у него развилась двусторонняя пневмония.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Здоровье
Обнаружено влияние прививки от туберкулеза на коронавирус
Эпидемиологи из США нашли связь между вакциной против туберкулеза БЦЖ и снижением заболеваемости коронавирусом.
Культура
Большой театр покажет спектакли онлайн
Общество
Правительство Китая остановило эпидемию коронавируса
Власти КНР смогли воспрепятствовать распространению коронавирусной инфекции на территории страны, рассказал представитель госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
Здоровье
Предсказавший эпидемию коронавируса врач рассказал, как ее закончить
Эпидемиолог из США Ларри Бриллиант, который задолго до распространения коронавируса по миру предупреждал о начале пандемии, рассказал в интервью журналу Wired, как снизить заболеваемость COVID-19.
Культура
Вышла короткометражка по сериалу «Рик и Морти»
В сети появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала «Рик и Морти». Проект получил название «Самурай и сёгун».
Общество
В Липецкой области ввели режим всеобщей изоляции
Липецк, 30 марта 2020, 16:22 — REGNUM В Липецкой области вводится режим всеобщей самоизоляции, сообщает ИА REGNUM по информации регионального оперативного штаба.
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.