Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов. К тому же Минфин резко сократил продажу валюты. Аналитики предупреждают: в ближайшие месяцы рубль потеряет еще пять-семь процентов.

с чего всё началось

Как сообщило РИА Новости, по мнению экспертов, несмотря на снятие ограничений, рубль все еще находится в неустойчивом положении. Основным фактор является ожидание второй волны коронавируса, которое отбило аппетит к рисковым активам.

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