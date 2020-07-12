Финансы
Невские НовостиОжидание второй волны КОВИД сделало положение рубля неустойчивым
Как сообщило РИА Новости, по мнению экспертов, несмотря на снятие ограничений, рубль все еще находится в неустойчивом положении. Основным фактор является ожидание второй волны коронавируса, которое отбило аппетит к рисковым активам.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов. К тому же Минфин резко сократил продажу валюты. Аналитики предупреждают: в ближайшие месяцы рубль потеряет еще пять-семь процентов.РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Известия вчера в 00:47
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что не умывает лицо
Как сообщает «Слово и Дело», популярная российская актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась секретами красоты и молодости.
CT news 10 июля в 03:23
Футбол
«Тоттенхэм» одержал победу над «Арсеналом» в матче чемпионата Англии
Аргументы и Факты 18:57
Политика
Венгрия первая из ЕС заявила о готовности разрешить россиянам въезд
С 15 июля гражданам России будет разрешен въезд в Венгрию, однако для этого им нужно будет доказать отсутствие у них коронавируса.
РБК 19:57
Баскетбол
Жена грузинского баскетболиста поддержала его переход в ЦСКА
Жена грузинского баскетболиста Торнике Шенгелии Саломе Джугели поддержала переход мужа в московский ЦСКА.
Газета.Ru 10 июля в 11:56
Футбол
Тренер «Краснодара»: негативные результаты в РПЛ давили на нас
Неудачные результаты в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) давили на футболистов "Краснодара", заявил главный тренер Мурад Мусаев.
РИА Новости 16:52
Общество
В Приморье готовят к запуску крупнейший в крае рыбозавод
На строящемся в Приморье рыбоперерабатывающем заводе "Русский минтай" начали тестировать оборудование. Предприятие станет крупнейшим в крае.
Вести.Ru 03:33
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Экономика
В Израиле представили решение о дотациях частным предпринимателям
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр финансов страны Исраэль Кац представили на утверждение правительства решение о предоставлении дотаций в размере до 7,5 тысячи шекелей (около 153 тысяч рублей) частным предпринимателям.
РИА Новости 08:48
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета вчера в 12:53
Наука
Искусство киригами поможет создать роботов нового поколения
Хотя исследователи полагают, что эту платформу можно использовать для производства новых медицинских устройств для хирургов или даже конструкций для исследования космоса, в первую очередь они сосредоточат свое внимание на приводах, изменяющих форму, которые подойдут для мягких роботов.
Популярная механика вчера в 13:31
Шоу-бизнес
Рудковская довела до слез певицу Дакоту из-за сумки Louis Vuitton
Певица и композитор Рита Дакота пожаловалась в соцсетях на продюсера Яну Рудковскую, супругу фигуриста Евгения Плющенко.
АБН вчера в 14:23
Общество
Эксплуатацию старых автомобилей могут запретить в России
В России могут законодательно запретить эксплуатацию старых автомобилей. Соответствующие предложения изучаются в Минтрансе и Минпромторге.
Русская Планета 17:12
Общество
Аномальное похолодание ожидается в центре европейской части России
Во вторник уже [ожидается] падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже - в диапазоне 14-19 градусов.
ТАСС 17:52
Здоровье
США предрекли третью волну коронавируса
Крилич утверждает, что положительные новости о создании вакцины от коронавируса ждать не стоит, поскольку это довольно долгий и трудоемкий процесс.
MedikForum.ru 19:04
Экономика
В России зафиксировали рост цен на анальгин до 38%
В зависимости от препарата и производителя анальгин подорожал до 38%, зафиксировали аналитики DSM Group.
Известия 17:20
Армия и оружие
Американцы назвали шедевром новый российский пулемет РПК-16
Эксперты концерна «Калашников» добавили к пулемету новый 410-миллиметровый ствол, позволяющий эффективно вести стрельбу в ограниченных условиях города, уточнили авторы материала.
Слово и Дело 03:17
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости вчера в 18:40
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — убийстве 2 года назад в Москве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила.
Коммерсантъ 17:06
Происшествия
Сбил человека и уехал: очевидцев ДТП просят откликнуться сотрудники полиции ЕАО
Государственная инспекция безопасности дорожного движения УМВД России по Еврейской автономной области информирует, что за прошедшие выходные дни на территории области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в трех из которых четыре человека получил телесные повреждения, сообщает ИА ЕАОМеdіа.
EAOmedia.ru 19:30
Хоккей
НХЛ объявила о рестарте сезона 1 августа в двух городах Канады
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и ассоциация игроков одобрили план возобновления сезона с 1 августа в канадских городах Эдмонтоне и Торонто.
РБК вчера в 05:00
Игры
Игра Watch Dogs Legion будет выпущена 29 октября
Стала известна дата запуска Watch Dogs Legion. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One уже 29 октября 2020 года.
МИТ 17:52
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Армия и оружие
В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE
В Токио на военной базе Минобороны разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE, американского производства.
Актуальные Новости 13:39