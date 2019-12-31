Обвинявшийся в финансовых злоупотреблениях бывший глава Nissan в Японии находился под подпиской о невыезде. При этом источники СМИ не исключают, что в Ливан 65-летний Гон мог отправиться законно - в рамках соглашения с судебными властями Японии.

Ожидавший суда в Японии экс-глава Nissan уехал в Ливан

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