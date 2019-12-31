Общество

ИнтерфаксИнтерфаксОжидавший суда в Японии экс-глава Nissan уехал в Ливан

Обвинявшийся в финансовых злоупотреблениях бывший глава Nissan в Японии находился под подпиской о невыезде. При этом источники СМИ не исключают, что в Ливан 65-летний Гон мог отправиться законно - в рамках соглашения с судебными властями Японии.
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Экс-глава Renault Карлос Гон бежал из Японии в Ливан

РБК02:47

Карлос Гон объяснил, почему он сбежал из Японии

Газета.Ru02:55

Бывший глава автоконцерна «Рено Ниссан Мицубиси» Карлос Гон не только приехал в Ливан, но и встретился с президентом

Эхо Москвы03:30

Карлос Гон подтвердил свой отъезд из Японии

RT на русскомвчера в 23:08

Источник: бежавший в Ливан экс-глава Nissan даст пресс-конференцию

РИА Новости03:41

Франция окажет консульскую поддержку бежавшему из Японии Карлосу Гону

ТАСС02:42

Карлос Гон объяснил бегство из Японии «политическим преследованием»

Коммерсантъ00:29
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В России посчитали число бедных

Отмечается, что во втором квартале 2019 года уровень бедности равнялся 12,7 процента против 12,5 процента в 2018-м, в первом квартале 2019 года — 14,3 процента, в то время как годом ранее за тот же период — 13,9 процента.
Lenta.ru вчера в 08:54
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Медведев признал газовый контракт с Украиной «компромиссом»

Газовый контракт, заключенный Россией и Украиной, является "компромиссом, который необходимо было найти", заявил глава правительства России Дмитрий Медведев.
Газета.Ru 03:36
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Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
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WhatsApp перестанет работать на части устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android.
Lenta.ru 03:56
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Нарколог дал советы по употреблению алкоголя в Новый год

Люди провожают старый год, потом встречают новый, вопрос только в том, какое количество алкоголя они употребляют в процессе.
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Общество

Почти 30 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

29 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах по состоянию на 3:45 понедельника, 30 декабря.
Известия 29 декабря в 19:45
Общество

Полицейские остановили в Пулково гендиректора ТД «Интерторг»

В ночь на 31 декабря в петербургском Пулково остановили гендиректора ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева, который намеревался улететь в Дубай, сообщает 78.ru.
МР7.ру 04:08
Общество

Гидрометцентр прогнозирует «красный» январь в РФ

В Гидрометцентре предупредили россиян о теплой зиме. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы организации Роман Вильфанд.
Piter.tv вчера в 13:56
Экономика

Сбербанк не верит в окончание банковского кризиса

По мнению крупнейшего банка России, рано говорить об окончании банковского кризиса, пока небольшие банки продолжают испытывать проблемы, а многим из них в 2020 году станет работать ещё сложнее.
Саминвестор вчера в 00:23
Армия и оружие

Daily Mail признала танк Т-14 «Армата» идеальным

Российский танк Т-14 на платформе «Армата» станет не только самой идеальной бронированной машиной, но и первым в мире танком с туалетом на борту, пишет Daily Mail.
ФАН вчера в 13:57
Происшествия

В Коми собаки откопали труп без головы, сообщили СМИ

В Республике Коми собаки нашли обезглавленный труп мужчины, сообщает "Коми Онлайн". По данным портала, животные раскопали тело в снегу.
РИА Новости 02:50
Армия и оружие

Курды потеряли двух боевиков при подрыве автомобиля в Ракке

iReactor 29 декабря в 01:20
Общество

Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ

Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.
Российская газета вчера в 02:29
Футбол

ФИФА может изменить правило определения офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения правила фиксации положения «вне игры».
Sport24.ru 02:13
Общество

В Уругвае введен режим ЧС из-за роста насилия в отношении женщин

Чрезвычайную ситуацию объявил президент Уругвая из-за убийств женщин и насилия в отношении слабого пола.
Вести.Ru вчера в 23:20
Общество

Кадастровая палата разъяснила закон о компенсациях при утрате жилья

Как отмечает сотрудник Кадастровой палаты Надежда Левченко, закон будет иметь и обратную силу в тех случаях, когда жилье добросовестных покупателей было истребовано в собственность государства.
РБК 00:03
Энергетика

Революция отменяется: «убийца русского газа» не справился

Следуя истеричной манере современного маркетинга и рекламы, СПГ был сразу же объявлен мировой энергетической панацеей и убийцей Газпрома.
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Культура

Шоураннер «Ведьмака» рассказала, как сократили финал первого сезона

Вскоре после премьеры «Ведьмака» шоураннер сериала Лорен Хиссрич опубликовала последнюю страницу сценария последней серии первого сезона.
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Общество

Социологи назвали самые популярные блюда в новогоднем меню у россиян

РБК 04:23
Шоу-бизнес

Анастасия Макеева объяснила, почему не носит нижнее белье

Только балерина показывает шпагаты и мини-купальники, а актриса агитирует за отсутствие нижнего белья.
7Дней.ру 03:00
Космос

Женщина-астронавт NASA установила рекорд по пребыванию в космосе

Астронавт из Национального управления по астронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристина Кох установила рекорд среди женщин по продолжительности пребывания в космосе в рамках одиночного полёта, сообщают «Известия».
UfacityNews.ru вчера в 08:55
Общество

Дочь Рязанова отреагировала на спор о сексе героев «Иронии судьбы»

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Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
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Ученые: Европу ждет климатическая катастрофа

Вести.Ru вчера в 17:27
Хоккей

Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ

Победитель встречи между сборными России и Германии выйдет в четвертьфинал турнира.
Газета.Ru 02:33
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Сюткин пообещал отомстить Шнурову за шутку про возраст

Слово и Дело вчера в 22:02
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Летевший в Пермь самолет внепланово сел в Екатеринбурге

Ранее пассажирский самолет, рейса Новосибирск-Москва, экстренно сел из-за проблем с двигателем.
Газета.Ru 04:23
Политика

Посол США прокомментировала слова Путина о Второй мировой войне

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер назвала Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками Второй мировой войны.
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Новогоднюю программу с Путиным и Киркоровым высмеял Шнуров

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Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
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Карлос Гон
Бразильский бизнесмен
Экс-президент и генеральный директор компаний Renault и Nissan; глава стратегического альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Получил известность после вывода из тяжёлого кризиса компании Nissan.
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