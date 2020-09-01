Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОживление промышленности может оказаться временным

Опережающие (опросные) индикаторы состояния промышленности говорят о продолжении процесса и в августе. Индексы деловой активности Росстата в добыче и обработке, сезонно скорректированные, улучшались, в последнем случае — с минус 6,4 до минус 5,7 (максимум с марта).
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