Экономика
КоммерсантъОживление промышленности может оказаться временным
Опережающие (опросные) индикаторы состояния промышленности говорят о продолжении процесса и в августе. Индексы деловой активности Росстата в добыче и обработке, сезонно скорректированные, улучшались, в последнем случае — с минус 6,4 до минус 5,7 (максимум с марта).
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Данные аналитиков показали рост деловой активности в обрабатывающей промышленности России
RT на русскомвчера в 14:54
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Украинская армия продолжает экспериментировать с новыми эмблемами и знаками отличия.
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Под Курганом обрушился пешеходный мост, построенный неделю назад
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