Происшествия

ИА Красная ВеснаИА Красная Весна«Ожившая» ранее пациентка в курской больнице скончалась

Пожилая женщина, которая ранее «ожила» в морге, скончалась в Курской областной больнице, 19 августа сообщается на портале КП-Курск.
Читать в источнике
Комментировать1,3K
с чего всё началось

«Умершая» пациентка очнулась в морге Курской области

Утром в морг на работу пришёл медик и увидел, что пациентка жива.
Курские известия17 августа в 09:31

Подробнее о событии

Курская область. Историю с «ожившей» в морге пенсионеркой прокомментировал дежурной врач больницы Горшеченского района

Курские известия08:46

В Курске умерла пациентка, которую по ошибке отправили в морг

РИА Новости07:01

В курской ОКБ умерла женщина, ранее очнувшаяся в морге Горшеченской ЦРБ

Секунда05:38

В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке поместили в морг

Kurskcity.ru05:32

Курская пенсионерка «воскресла» в морге, но затем умерла в больнице

КП - Курск03:45

В Курске скончалась «ожившая» пациентка районной больницы

Курск сегодня05:44

В Курской области медики рассказали, как отправили в морг живую пациентку

46ТВ08:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
Общество

В Германии начнут раздавать деньги просто так

В Германии исследователи в качестве эксперимента будут раздавать группе людей ежемесячно по 1433 евро (более 124 тысяч рублей), чтобы выяснить, работает ли схема безусловного базового дохода.
Lenta.ru 11:44
23
Происшествия

Суд начал допрос свидетелей защиты по делу о ДТП с Ефремовым

РИА Новости 04:20
245
Общество

ОМОН заблокировал путь митингующим к заводу в Минске

Сотрудники ОМОНа выстроились в цепь и не пропускают группу поддержки бастующих рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) к зданию предприятия.
Lenta.ru 01:59
1,7K
Происшествия

Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новости вчера в 08:12
12
Происшествия

Женщина-контролер в метро помогла задержать опасного преступника

Контролер в столичном метро помогла поймать международного преступника, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Российская газета 12:10
5
Космос

В РАН объяснили происхождение снятых российским космонавтом объектов

Газета.Ru 11:23
1,5K
Происшествия

Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров

Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого.
РБК 12:39
1,3K
Политика

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

ЕС в ближайшее время введет санкции против большого числа лиц в Белоруссии за насилие, нарушение прав человека и фальсификацию итогов президентских выборов.
BFM.ru 10:23
1,5K
Театры

Театральный фестиваль «Островский FEST» начал свою работу в Кинешме

За 6 дней фестиваля будет показано 14 спектаклей — по одному от каждого театрального коллектива.
ИА Красная Весна вчера в 11:44
1
Армия и оружие

Ракеты «Циркон» признали в России слепыми

Утро.ru 04:38
17
Экономика

Капитализация Apple впервые превысила $2 триллиона

Apple стала первой из американских компаний, чья рыночная стоимость достигла такого значения, и второй в мире по этому показателю после государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
REGNUM 11:27
37
Шоу-бизнес

Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной

Музыкант и продюсер Бари Алибасов разводится с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
BFM.ru вчера в 04:59
267
Армия и оружие

Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтийским морем

17 августа российский Су-27 перехватил три самолета-разведчика США и Великобритании над Черным морем.
Взгляд.ру 11:34
560
Политика

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии наращивание сотрудничества

«Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 11:43
4
Политика

Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата

Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство.
РИА Новости 09:43
344
Общество

Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде

Дополнительной мерой поддержки россиян в условиях пандемии воспользовались родители 26 миллионов детей в России, получив помощь от государства за июль.
Evo-rus.com 04:09
2K
Гаджеты

Выявлены приложения, которые замедляют работу смартфона

Эксперт добавил, что самый подходящий вариант при медленной работе смартфона – это приобретение современного гаджета, но только не сверхбюджетного варианта.
Evo-rus.com 11:51
92
Общество

Российские вузы начнут зачислять абитуриентов 19 августа

Процесс зачисления абитуриентов в вузы России начнется 19 августа, говорится на сайте Минобрнауки.
Ведомости вчера в 12:51
Происшествия

В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома

Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 12:25
2,2K
Технологии

Google выпустила крупное обновление приложения Google Maps

ITZine.ru 06:57
Политика

Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru 10:28
160
Политика

Лукашенко поручил предупредить иностранных лидеров об ответственности

Минск, 19 августа 2020, 16:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД страны предупредить ряд иностранных лидеров об ответственности за разжигание беспорядков в Белоруссии.
REGNUM 09:21
10
Политика

Польша предлагает Белоруссии независимость от РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз мог бы помочь Белоруссии освободиться от энергетической зависимости от России.
Нефтегазовая вертикаль 10:38
15
Футбол

Николич рассказал, что самое важное в РПЛ

Футболисты московского "Локомотива" не реализовали свои моменты в матче чемпионата России по футболу с екатеринбургским "Уралом", а этот фактор самый важный в этом турнире, заявил главный тренер железнодорожников Марко Николич.
РИА Новости 12:30
Происшествия

На берегу Енисея в Хакасии нашли тело пятилетней девочки

РБК 04:15
35
Общество

Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей

Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:13
447
Общество

Авторы Bloodlines 2 променяли Брайана Мицоду на Александра Мандрыку

Игромания.ру 11:33
Кино

Опубликован трейлер новой экранизации «Смерти на Ниле» Агаты Кристи

Кинокомпания 20th Century Studios Russia опубликовала в своем YouTube-канале официальный российский трейлер новой экранизации детектива Агаты Кристи об Эркюле Пуаро «Смерть на Ниле».
Rambler News Service 11:49
2
Энергетика

Новак заявил о хрупком состоянии рынка нефти

Рынок нефти находится в хрупком состоянии после того, как стабилизировался вслед за спадом, заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
Ведомости 11:22
5
Политика

Экономист Делягин предрек «роковой сентябрь» всему миру

Известный советский и российский экономист, политик и публицист Михаил Делягин считает, что начало осени станет для всего мира роковым.
CT news 10:51
40
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное