Происшествия
ИА Красная Весна«Ожившая» ранее пациентка в курской больнице скончалась
Пожилая женщина, которая ранее «ожила» в морге, скончалась в Курской областной больнице, 19 августа сообщается на портале КП-Курск.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Утром в морг на работу пришёл медик и увидел, что пациентка жива.Курские известия17 августа в 09:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7383 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
Общество
В Германии начнут раздавать деньги просто так
В Германии исследователи в качестве эксперимента будут раздавать группе людей ежемесячно по 1433 евро (более 124 тысяч рублей), чтобы выяснить, работает ли схема безусловного базового дохода.
Lenta.ru 11:44
Общество
ОМОН заблокировал путь митингующим к заводу в Минске
Сотрудники ОМОНа выстроились в цепь и не пропускают группу поддержки бастующих рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) к зданию предприятия.
Lenta.ru 01:59
Происшествия
Известного по спорам с IKEA российского бизнесмена ждет новый суд
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу скандально известного бизнесмена Константина Пономарева об уклонении от уплаты налогов на 9,8 миллиарда рублей и попытке хищения еще 5,5 миллиардов, сообщает ведомство во вторник.
РИА Новости вчера в 08:12
Происшествия
Женщина-контролер в метро помогла задержать опасного преступника
Контролер в столичном метро помогла поймать международного преступника, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Российская газета 12:10
Происшествия
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого.
РБК 12:39
Политика
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
ЕС в ближайшее время введет санкции против большого числа лиц в Белоруссии за насилие, нарушение прав человека и фальсификацию итогов президентских выборов.
BFM.ru 10:23
Театры
Театральный фестиваль «Островский FEST» начал свою работу в Кинешме
За 6 дней фестиваля будет показано 14 спектаклей — по одному от каждого театрального коллектива.
ИА Красная Весна вчера в 11:44
Экономика
Капитализация Apple впервые превысила $2 триллиона
Apple стала первой из американских компаний, чья рыночная стоимость достигла такого значения, и второй в мире по этому показателю после государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
REGNUM 11:27
Шоу-бизнес
Алибасов разводится с Федосеевой-Шукшиной
Музыкант и продюсер Бари Алибасов разводится с супругой, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
BFM.ru вчера в 04:59
Армия и оружие
Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Балтийским морем
17 августа российский Су-27 перехватил три самолета-разведчика США и Великобритании над Черным морем.
Взгляд.ру 11:34
Политика
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии наращивание сотрудничества
«Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 11:43
Политика
Россия выразила Норвегии протест из-за задержания дипломата
Москва выражает Осло протест из-за необоснованного задержания в Норвегии заместителя торгового представителя России, заявило российское посольство.
РИА Новости 09:43
Общество
Условия для выплат на детей до 16 лет в августе назвали в Совфеде
Дополнительной мерой поддержки россиян в условиях пандемии воспользовались родители 26 миллионов детей в России, получив помощь от государства за июль.
Evo-rus.com 04:09
Гаджеты
Выявлены приложения, которые замедляют работу смартфона
Эксперт добавил, что самый подходящий вариант при медленной работе смартфона – это приобретение современного гаджета, но только не сверхбюджетного варианта.
Evo-rus.com 11:51
Общество
Российские вузы начнут зачислять абитуриентов 19 августа
Процесс зачисления абитуриентов в вузы России начнется 19 августа, говорится на сайте Минобрнауки.
Ведомости вчера в 12:51
Происшествия
В Белоруссии нашли мертвым не подписавшего протокол члена избиркома
Ранее отмечалось, что 29-летний Шишмаков, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписывать протокол на президентских выборах.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика
Жириновский поставил на вхождение Белоруссии в состав России за пять месяцев
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поспорил с ведущим радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Нарышкиным о том, войдет ли Белоруссия в состав России до конца года, то есть в ближайшие пять месяцев.
Lenta.ru 10:28
Политика
Лукашенко поручил предупредить иностранных лидеров об ответственности
Минск, 19 августа 2020, 16:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МИД страны предупредить ряд иностранных лидеров об ответственности за разжигание беспорядков в Белоруссии.
REGNUM 09:21
Политика
Польша предлагает Белоруссии независимость от РФ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз мог бы помочь Белоруссии освободиться от энергетической зависимости от России.
Нефтегазовая вертикаль 10:38
Футбол
Николич рассказал, что самое важное в РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" не реализовали свои моменты в матче чемпионата России по футболу с екатеринбургским "Уралом", а этот фактор самый важный в этом турнире, заявил главный тренер железнодорожников Марко Николич.
РИА Новости 12:30
Общество
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости 11:13
Кино
Опубликован трейлер новой экранизации «Смерти на Ниле» Агаты Кристи
Кинокомпания 20th Century Studios Russia опубликовала в своем YouTube-канале официальный российский трейлер новой экранизации детектива Агаты Кристи об Эркюле Пуаро «Смерть на Ниле».
Rambler News Service 11:49
Энергетика
Новак заявил о хрупком состоянии рынка нефти
Рынок нефти находится в хрупком состоянии после того, как стабилизировался вслед за спадом, заявил министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС.
Ведомости 11:22
Политика
Экономист Делягин предрек «роковой сентябрь» всему миру
Известный советский и российский экономист, политик и публицист Михаил Делягин считает, что начало осени станет для всего мира роковым.
CT news 10:51