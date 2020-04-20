Сразу три игрока лондонского "Арсенала" не договорились с клубом о снижении зарплат на время пандемии коронавируса. По информации The Mirror, пойти на уступки не согласился в том числе немецкий плеймейкер Месут Озил, зарабатывающий по контракту 350 тысяч фунтов в неделю.

Озил и еще два футболиста «Арсенала» отказались от снижения зарплаты

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