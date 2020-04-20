Коронавирус
ProstoProSportОзил и еще два футболиста «Арсенала» отказались от снижения зарплаты
Сразу три игрока лондонского "Арсенала" не договорились с клубом о снижении зарплат на время пандемии коронавируса. По информации The Mirror, пойти на уступки не согласился в том числе немецкий плеймейкер Месут Озил, зарабатывающий по контракту 350 тысяч фунтов в неделю.
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Месут Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся пойти на сокращение зарплаты
Чемпионатвчера в 16:42
Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» Озил отказался от сокращения зарплаты
Советский спортвчера в 16:48
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Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Происшествия
Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию.
Известия 07:51
Энергетика
Медведев предложил продавать российскую нефть по принципу take or pay
"С учетом опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay", - написал Медведев, добавив, что российская сторона готова обсуждать такой вариант с партнерами.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Экономика
Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости
Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
Экономика
Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
Ведомости 04:46
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Общество
Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года.
Известия 08:37
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Происшествия
В красноярском глазном центре почти у 90 человек выявили коронавирус
Почти 90 пациентов и медицинских работников глазного центра в Красноярске, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, заболели COVID-19, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
РИА Новости 09:10
Экономика
Греф оценил идею раздать деньги россиянам
Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
Общество
Верховный суд назвал сроки давности штрафов за нарушение самоизоляции
Граждан могут отштрафовать на сумму от 15 до 40 тысяч рублей, штрафы для должностных лиц или предпринимателей еще строже.
РИА Новости 07:14
Экономика
Греф назвал выгодной сделку по покупке правительством акций Сбербанка
Покупка акций Сбербанка у ЦБ является «исключительно выгодной сделкой» для правительства, рассказал председатель правления кредитной организации Герман Греф в эксклюзивном интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».
Rambler News Service 08:33
Общество
В ВОЗ заявили о животном происхождении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение.
Газета.Ru 09:00
Общество
В России принято постановление о максимальных выплатах безработным
По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
Общество
Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики
Восстановление мировой экономики начнется в мае.
Утро.ru 05:35
Экономика
Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян
Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 08:17
Шоу-бизнес
Ольга Прокофьева сообщила, что Анастасии Заворотнюк «очень повезло»
В беседе с Борисом Корчевниковым ни Смолкин, ни Прокофьева не стали давать какие-то конкретные данные по поводу болезни Заворотнюк, но Ольга со своей стороны выразила уверенность, что Насте очень повезло.
Bimru.ru 08:32
Экономика
Греф заявил о негативном эффекте от налога на доходы по вкладам
Проблемы администрирования налога на доходы по вкладам превышают потенциальный положительный эффект для бюджета РФ от его введения, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости 09:23
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Кино
Все предстоящие фильмы по комиксам Marvel
В апреле 2019 года на экраны вышли "Мстители: Финал", заключительная часть серии супергеройских фильмов, ставшая (пускай и с огромным скрипом) самой кассовой лентой в истории мирового проката ($2,798 млрд - чуть больше, чем у "Аватара" Джеймса Кэмерона).
Газета.Ru 19 апреля в 15:01
Финансы
Курсы доллара и евро выросли на полтора рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, 22 апреля, вырос на 1,5141 рубля, до 82,616 рубля.
Известия 08:40
Авто
В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, каждый год пополняется новыми моделями.
Новые автомобили 00:05
Экономика
Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России
Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России.
RT на русском 08:32
Общество
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12