Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением о договорённости с игроками и тренерами, которые уступают восьмую часть зарплаты в пользу клуба для его поддержки в сложное время.

«Арсенал» договорился с игроками о сокращении зарплат

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Здоровье Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.