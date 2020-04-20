Коронавирус
MetaratingsОзил не согласился на понижение зарплаты на 12,5%
Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не согласился пойти на понижение зарплаты на 12,5%, предложенное клубом. 20 апреля лондонский клуб сообщил о соглашении с игроками и тренерами по поводу добровольного снижения зарплат на 12,5% в течение года.
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Месут Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся пойти на сокращение зарплаты
Чемпионатвчера в 16:42
Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» Озил отказался от сокращения зарплаты
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Работающие старше 65 лет смогут оформить еще один больничный
Период оформления больничных листов по самоизоляции для работающих старше 65 лет продлен до 30 апреля.
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Ученые раскрыли, что единственным способом побороть пандемию COVID-19 может стать только массовая вакцинация, поскольку у переболевших коронавирусом не возникает надежный иммунитет.
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Управляющий директор международной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) Сергей Ишков отметил, что российские банки подошли к кризису, вызванному коронавирусом, в гораздо лучшей форме по сравнению с их международными коллегами.
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URA.Ru вчера в 13:56
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Безработные ямальцы получат максимальное пособие
Жители Ямала получат максимальное пособие по безработице. Это относится к тем, кто потерял источник дохода начиная с марта.
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Цена на нефть марки WTI упала до 1 доллара за баррель
Цена на нефть марки WTI упала на 94,66%, до 1 доллара за баррель по состоянию на 20:34 мск, передает РБК со ссылкой на данные торгов на лондонской бирже ICE.
Znak.com вчера в 13:59
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
РИА Новости вчера в 08:05
Авто
Назван самый популярный китайский автомобиль в России
Mockva.ru вчера в 18:57
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В Липецкой области в аварии погибли два мотоциклиста
В результате оба мотоциклиста получили травмы несовместимые с жизнью. По данному факту проводится проверка.
Evo-rus.com 03:18
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Эндрю Линкольн может вернуться в финал «Ходячих мертвецов»
Культуромания вчера в 14:44
Общество
В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19
Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
Энергетика
Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу нефти
Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК могут начать сокращение добычи нефти раньше мая, как было запланировано, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 00:50
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«Газпром Арена» рассчитывает получить от УЕФА компенсацию расходов
Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 10:21 — REGNUM Стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге рассчитывает получить от УЕФА компенсацию расходов, понесённых при подготовке к матчам чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 03:21
Происшествия
В Коммунарке лечатся 410 пациентов с коронавирусом
В московской инфекционной клинической больнице №2 лечатся сейчас 809 пациентов, коронавирус подтвержден у 215 человек, сообщила главный врач Светлана Краснова.
Вести.Ru вчера в 02:32
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
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Леонид Федун: майские фьючерсы на нефть перепродаются, как фантики
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Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели вчера в 11:08
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Курс рубля понизился на открытии торгов
Торги на Московской бирже открылись снижением рубля.
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Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
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Газета.Ru вчера в 12:03
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Эксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля.
Аргументы недели вчера в 15:16
Происшествия
В Крыму ребёнок заразился коронавирусом
В Крыму за истекшие сутки выявлен ещё один заболевший коронавирусом — 11-летний ребёнок.
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