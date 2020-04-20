Полузащитник «Арсенала» Месут Озил не согласился пойти на понижение зарплаты на 12,5%, предложенное клубом. 20 апреля лондонский клуб сообщил о соглашении с игроками и тренерами по поводу добровольного снижения зарплат на 12,5% в течение года.

Озил не согласился на понижение зарплаты на 12,5%

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