Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.

Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае

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