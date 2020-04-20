Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением о договорённости с игроками и тренерами, которые уступают восьмую часть зарплаты в пользу клуба для его поддержки в сложное время.

«Арсенал» договорился с игроками о сокращении зарплат

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