Коронавирус
Евро-футбол.ру«Арсенал» договорился с игроками о сокращении зарплат
Лондонский «Арсенал» выступил с официальным заявлением о договорённости с игроками и тренерами, которые уступают восьмую часть зарплаты в пользу клуба для его поддержки в сложное время.
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Месут Озил — один из трёх игроков «Арсенала», отказавшихся пойти на сокращение зарплаты
Чемпионатвчера в 16:42
Самый высокооплачиваемый игрок «Арсенала» Озил отказался от сокращения зарплаты
Советский спортвчера в 16:48
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Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Интерфакс вчера в 14:20
Общество
Цифровой «митинг» докатился до Оренбурга
Сегодня в ряде крупных российских городов прошли виртуальные акции протеста.
1743.ru вчера в 11:15
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Политика
CNN: США проверяют данные разведки об ухудшении здоровья Ким Чен Ына
Власти США проверяют разведывательные данные о якобы ухудшившемся здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына.
Газета.Ru вчера в 23:40
Культура
Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе
Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане.
Ревизор.ру вчера в 08:10
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru вчера в 14:41
Финансы
Курс рубля снизился после падения цен на нефть
Рубль подешевел по отношению к доллару на 1,28 руб. относительно цены закрытия прошлого торгового дня, к евро – на 1,32 руб.
Ведомости вчера в 16:25
Армия и оружие
Стал известен срок спуска на воду носителя «Посейдонов»
АПЛ "Хабаровск" будет спущен на воду через месяц-два. Стал известен срок спуска на воду носителя "Посейдонов".
Piter.tv вчера в 05:31
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости 19 апреля в 21:00
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Экономика
Мегатрасса между Москвой и Петербургом потребует 1,7 триллиона рублей
Новая высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, которая должна быть построена к 2026 году, потребует 1,7 триллиона рублей, 750 миллиардов рублей планируется выделить из госсредств.
Lenta.ru вчера в 21:22
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Интерфакс вчера в 14:20
Экономика
Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК вчера в 17:37
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
Происшествия
В Приамурье два самолета из-за метели ушли на запасной аэродром
Самолеты, летевшие из Новосибирска и Москвы в Благовещенск, отправлены на запасной аэродром в Хабаровск из-за снегопада в Приамурье, сообщает аэропорт Благовещенска.
РИА Новости вчера в 00:57
Здоровье
В Приморье два отделения краевой больницы закрылись на карантин
Владивосток, 21 апреля 2020, 07:26 — REGNUM Два отделения «тысячекоечной» больницы в Приморье закрылись на карантин из-за коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:26
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва вчера в 06:04
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости вчера в 16:41
Кино
Премьеры «Бэтмена» и «Флэша» перенесли
Культуромания вчера в 15:36
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Гаджеты
В России начались продажи обновлённого знаменитого телефона Nokia 5310
В России начались продажи обновлённого знаменитого телефона Nokia 5310. Он стоит меньше четырёх тысяч рублей.
Ferra вчера в 06:40
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru вчера в 11:34
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели вчера в 11:08
Авто
В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, каждый год пополняется новыми моделями.
Новые автомобили 00:05
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде достигло 19
По меньшей мере 19 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщил телеканал CTV со ссылкой на полицию.
Коммерсантъ вчера в 11:04
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Здоровье
Изменились правила оказания медицинской помощи по ОМС
Появившиеся ограничения Из-за перегруженности медицинских учреждений появились ограничения по плановой помощи.
Вести.Севастополь вчера в 03:58
Игры
Началась разработка новой части игры GTA
По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia вчера в 05:29
Происшествия
В Волгоград 5 новых случаев коронавируса завезены из Москвы
Мужчины 56-ти и 42-х лет находились в Москве. После возвращения из столицы домой обратились за медицинской помощью.
МТВ онлайн 19 апреля в 08:16
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском вчера в 08:07