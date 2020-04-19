Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъOzon начал продавать тесты на коронавирус в Москве

Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
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Ozon начал продавать услугу тестирования на коронавирус на дому

РБК12:42

Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве

Российская газета14:36

Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве

Коммерсантъ13:20

Столичный онлайн-ритейлер Ozon начал продавать тесты на COVID-19 для сдачи анализов в клинике и на дому

Эхо Москвы16:03

Ozon начал продавать тесты на коронавирус

Взгляд.ру10:42

Ozon начал продавать москвичам тесты на коронавирус

ПРАЙМ10:34

Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус

Ведомости09:21
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:35, Ашберн
Транспорт

Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 03:26
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Футбол

Савин рассказал, как Сёмин предложил ему зарплату в 120 тысяч долларов в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин рассказал, как был близок к переходу в «Локомотив».
Metaratings вчера в 16:03
Общество

В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
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Киберспорт

Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles

RT на русском 17:39
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Политика

Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия».
ФАН вчера в 22:21
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Экономика

У россиян резко увеличились долги по кредитам

Больше всего просрочка увеличилась в сфере потребкредитов. «Плохие кредиты» там составляют примерно 22,5 процента от общего числа.
ФедералПресс 17 апреля в 04:38
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Происшествия

Задержанный вор в законе Коба Краснодарский был «коронован» в Греции

Коба Краснодарский был «коронован» в Греции авторитетами Вадиком Краснодарским и Ромой Краснодарским еще в мае 2012 года, имевших отношение к клану Деда Хасана.
КП - Кубань 17 апреля в 10:15
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
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Здоровье

Профессор из РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Как сообщает МедиаПоток, первая причина кроется в эффективном обнаружении легких случаев болезни.
МедиаПоток 03:30
2,7K
Происшествия

Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 18:17
10
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
3,2K
Здоровье

Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса

Люди с бессимптомным течением коронавируса являются носителями, которые осуществляют, по сути, функции вакцины, заявил академик РАН Феликс Ершов.
Известия 19:09
7
Энергетика

Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу

Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 17 апреля в 08:48
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Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:37
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Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 14:26
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Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
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Футбол

Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»

ГЛАС.RU 04:11
Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свои детские фотографии

Известная телеведущая Лера Кудрявцева показала своим поклонникам в Сети, как она выглядела в детстве и юности.
Невские Новости 18:20
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
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Здоровье

Врачи вылечили 80-летнего жителя Сахалина от коронавируса

В Сахалинской области от коронавируса вылечился 80-летний пациент. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили региональные власти.
Известия 03:05
2
Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
2,1K
Общество

В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника

В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
Известия 06:52
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Футбол

Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo

Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Культура

Львенок и Зайка станут новыми участниками шоу «Маска»

NewInform 17 апреля в 05:33
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Игры

Студия-разработчик System Shock 3 «ещё жива»

В этом году в сети появилась информация о том, что почти все сотрудники ушли из подразделения студии OtherSide Entertainment, расположенного в Остине, штат Техас.
Городской портал Новый Нижний 17 апреля в 14:00
Происшествия

В Петербурге жестоко избили известного художника Сергея Семкина

Известного фотографа и художника Санкт-Петербурга Сергея Семкина жестоко избили во дворе его дома на Пяти углах.
Gazeta.SPb 19:18
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,5K
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