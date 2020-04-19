Коронавирус
КоммерсантъOzon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
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Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 03:26
Футбол
Савин рассказал, как Сёмин предложил ему зарплату в 120 тысяч долларов в «Локомотиве»
Бывший нападающий «Амкара» и «Крыльев Советов», а ныне известный блогер Евгений Савин рассказал, как был близок к переходу в «Локомотив».
Metaratings вчера в 16:03
Общество
В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Киберспорт
Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles
RT на русском 17:39
Политика
Трамп пригрозил Китаю «последствиями» из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что если Китай сознательно допустил вспышку коронавируса нового типа, то Пекин ждут «последствия».
ФАН вчера в 22:21
Экономика
У россиян резко увеличились долги по кредитам
Больше всего просрочка увеличилась в сфере потребкредитов. «Плохие кредиты» там составляют примерно 22,5 процента от общего числа.
ФедералПресс 17 апреля в 04:38
Происшествия
Задержанный вор в законе Коба Краснодарский был «коронован» в Греции
Коба Краснодарский был «коронован» в Греции авторитетами Вадиком Краснодарским и Ромой Краснодарским еще в мае 2012 года, имевших отношение к клану Деда Хасана.
КП - Кубань 17 апреля в 10:15
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Здоровье
Профессор из РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Как сообщает МедиаПоток, первая причина кроется в эффективном обнаружении легких случаев болезни.
МедиаПоток 03:30
Происшествия
Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 18:17
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Люди с бессимптомным течением коронавируса являются носителями, которые осуществляют, по сути, функции вакцины, заявил академик РАН Феликс Ершов.
Известия 19:09
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 17 апреля в 08:48
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 14:26
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в избиении жены
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свои детские фотографии
Известная телеведущая Лера Кудрявцева показала своим поклонникам в Сети, как она выглядела в детстве и юности.
Невские Новости 18:20
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
Здоровье
Врачи вылечили 80-летнего жителя Сахалина от коронавируса
В Сахалинской области от коронавируса вылечился 80-летний пациент. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщили региональные власти.
Известия 03:05
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
В России составили портрет типичного несовершеннолетнего преступника
В Университете прокуратуры России разработали криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника.
Известия 06:52
Футбол
Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo
Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Культура
Львенок и Зайка станут новыми участниками шоу «Маска»
NewInform 17 апреля в 05:33
Игры
Студия-разработчик System Shock 3 «ещё жива»
В этом году в сети появилась информация о том, что почти все сотрудники ушли из подразделения студии OtherSide Entertainment, расположенного в Остине, штат Техас.
Городской портал Новый Нижний 17 апреля в 14:00
Происшествия
В Петербурге жестоко избили известного художника Сергея Семкина
Известного фотографа и художника Санкт-Петербурга Сергея Семкина жестоко избили во дворе его дома на Пяти углах.
Gazeta.SPb 19:18
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00