Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.

Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве

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Армия и оружие США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета Вашингтон, 20 апреля 2020, 03:38 — REGNUM Патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США был якобы два раза перехвачен российским истребителем Су-35 над Средиземным морем, 19 апреля сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США. 49

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