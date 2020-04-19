Коронавирус
КоммерсантъOzon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 22:37, Ашберн
Происшествия
Стало известно о смерти устроившего массовую стрельбу в Канаде
Официальные лица сообщили о смерти жителя Канады, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия.
Lenta.ru 20:16
Общество
Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер
Правительство России включило в список пострадавших от коронавируса отраслей экономики розничную торговлю одеждой, обувью и автомобилями.
Известия вчера в 08:14
Политика
Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год
Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год.
ТАСС 17:56
Футбол
Экс-директор «Милана» назвал «зависть богов» причиной поражения клуба в финале ЛЧ-2005
Бывший директор итальянского "Милана" Сильвано Рамачьони поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов сезона-2004 / 2005, в котором его клуб уступил по пенальти "Ливерпулю" при том, что после первого тайма вёл 3:0.
Чемпионат 21:38
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Здоровье
Еще двоих сахалинцев вылечили от коронавирусной инфекции
Врачи сообщают о выздоровлении двух пациентов, проходивших лечение от COVID-19 в инфекционном госпитале.
АСТВ 22:11
Здоровье
Роспотребнадзор поделился правилами мытья рук
Для простого смытия вируса с рук достаточно обычного мыла. Однако необходимо не забывать о правилах.
REGNUM 22:12
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной от коронавируса»
Самым опасным симптомом коронавируса доктор биологических наук Владимир Макаров назвал отсутствие симптомов у заболевших.
Национальная служба новостей 04:22
Экономика
Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»
Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБК 17:00
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
RT на русском 17:42
Происшествия
Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
Твой Иркутск 21:24
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
Армия и оружие
США снова пожаловались на маневры Су-35 вблизи своего самолета
Вашингтон, 20 апреля 2020, 03:38 — REGNUM Патрульный самолет P-8A Poseidon ВМС США был якобы два раза перехвачен российским истребителем Су-35 над Средиземным морем, 19 апреля сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США.
REGNUM 20:38
Здоровье
В Хабаровском крае от коронавируса скончался третий пациент
Третий случай смерти от коронавирусной пневмонии зарегистрирован в Хабаровском крае.
ИА Красная Весна 16 апреля в 23:52
Политика
На Камчатке назначен врио председателя правительства края
Глава Камчатского края Владимир Солодов представил временно исполняющего обязанности председателя правительства региона Александр Кузнецова.
Российская газета 22:25
Космос
Curiosity, Sol 2734: Cпуск с холма
Пока наша команда строила сегодняшний план на Земле, Curiosity на Марсе был занят завершением анализа узловой коренной породы у цели "Adder", который был запланирован вчера.
AstroNews.ru вчера в 13:09
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:43
Происшествия
В Минусинском районе в упор расстреляли мужчину
В Минусинском районе Красноярского края буквально среди бела дня два человека расстреляли 24-летнего мужчину.
ТВ-Енисей вчера в 08:58
Здоровье
Врач назвал скрытую причину тяжелого течения коронавируса
Причиной тяжелого течения коронавируса у пациентов, которые не входят в группу риска, может быть генетическая предрасположенность.
Профиль вчера в 02:38
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 21:09
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
Треть россиян поддерживают перенос майских праздников
Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал 22:09
Политика
В Приморье назначен новый министр цифрового развития
В пятницу глава региона уволил заместителя председателя регионального правительства - министра развития и связи Сергея Максимчука, который с 2019 года курировал в правительстве вопросы цифрового развития, включая внедрение системы "Умный город", реализацию национального проекта "Цифровая экономика", а также молодежную политику.
ТАСС 22:25
Политика
Путин обратился к россиянам в Пасху
Известия 03:16
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Политика
Юрий Афонин - о возможной взятке в Хакасии: Коновалов не имеет никакого отношения к этому
Коновалов, совершенно точно, не имеет никакого отношения к этому.
ИА Хакасия 18:30
Здоровье
20 апреля волгоградцы отметят День донора
В России национальный день донора был учрежден 20 февраля 2007 года.
РИАЦ 04:08
Армия и оружие
В России началась разработка нового истребителя
RuNews24.ru 17 апреля в 01:02
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 16:14