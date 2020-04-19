Коронавирус
КоммерсантъOzon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
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Происшествия
В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19
Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:14
Общество
Врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru вчера в 21:37
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ вчера в 05:00
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Происшествия
Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось
Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
Общество
В Башкирии с понедельника будут изменены правила выхода на работу
В Башкирии с понедельника действуют новые правила передвижения.
ToDay News Ufa вчера в 09:08
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс вчера в 09:31
Общество
Суд поместил в обсерватор семь уральцев, прилетевших из Таиланда
Чкаловский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительном помещении в обсервацию семи уральских туристов, вернувшихся из Таиланда.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 05:11
Гаджеты
Поддельные процессоры Intel теперь лишены кремниевых кристаллов
Недавно на китайском рынке появилась более интересная версия фальшивых процессоров — у них начисто отсутствует сам кремниевый кристалл.
3DNews вчера в 23:27
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru 18 апреля в 07:22
Космос
Daily Express: советские исследователи обнаружили жизнь на Венере
Южный Федеральный вчера в 22:17
Общество
Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии
Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
Российская газета вчера в 21:21
Происшествия
Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области
В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля.
Твой Иркутск вчера в 21:24
Здоровье
20 апреля волгоградцы отметят Всероссийский День донора крови
20 февраля 2007 год в России был учрежден национальный день донора.
МТВ онлайн вчера в 12:05
Общество
Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики
Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране.
Вести.Ru 18 апреля в 08:50
Шоу-бизнес
Наталью Подольскую затравили за фото в бикини
Правда, в недавнем прямом эфире Подольская заявила, что Владимир редко заморачивается по поводу подарков, поэтому предпочитает вручать ей деньги.
StarHit.ru 18 апреля в 08:00
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса
Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
Дни24 вчера в 04:21
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru 18 апреля в 18:49
Авто
Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Arkana: тест-драйв в цифрах
За рулем вчера в 23:07
Общество
Аномальные холода ожидаются в европейской части России
Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.
REGNUM вчера в 23:00
Происшествия
В Республике Алтай семья из четырех человек заразилась коронавирусом
Коронавирус подтвердился у семьи из четырех человек в Горно-Алтайске, сообщает в воскресенье оперштаб региона.
РИА Новости вчера в 13:09
Здоровье
Бессимптомных носителей назвали «вакциной» от коронавируса
Руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов заявил о существовании «здоровых носителей» коронавируса, которые, по сути, «делают то, что должна делать вакцина».
Взгляд.ру вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва вчера в 09:05
Культура
Регина Тодоренко не сдержала слез на шоу «Маска»
Участник песенного конкурса снял костюм, когда за его выбывание из проекта проголосовали в полуфинале почти все члены жюри, включая супругу Регину Тодоренко.
Пятый канал 00:01
Политика
Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.
Lenta.ru вчера в 20:31
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости 18 апреля в 20:30
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста 18 апреля в 17:01
Космос
Al Jazeera (Катар): планета Нибиру. Действительно ли конец Земли близок? (Al Jazeera)
Кстати говоря, ученые расшифровали древние тексты цивилизации Майя и пришли к выводу, что конец света наступит в 2012 году в результате столкновения Земли с другой планетой.
ИноСМИ 18 апреля в 17:30
Хоккей
Панарин рассказал о границах благотворительности
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин ответил на критику соотечественников за помощь американскому госпиталю в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 18 апреля в 16:14