Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.

Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве

Происшествия В Новосибирской области выявили 24 новых случая COVID-19 Двадцать четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19. 105

Общество Врач рассказал о странностях коронавируса Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1". 36

Космос В направлении Земли летит новая комета В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий. 1

Происшествия Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек. 82

Гаджеты Поддельные процессоры Intel теперь лишены кремниевых кристаллов Недавно на китайском рынке появилась более интересная версия фальшивых процессоров — у них начисто отсутствует сам кремниевый кристалл. 1

Экономика У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп. 132

Происшествия Третий человек скончался от коронавируса в Иркутской области В Иркутской области скончался третий пациент с коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе утром 20 апреля. 8

Здоровье 20 апреля волгоградцы отметят Всероссийский День донора крови 20 февраля 2007 год в России был учрежден национальный день донора.

Общество Расширен перечень пострадавших отраслей российской экономики Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился расширить список отраслей российской экономики, которые сильно пострадали от карантинных мер в стране. 278

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Общество Аномальные холода ожидаются в европейской части России Москва, 20 апреля 2020, 06:00 — REGNUM Следующая неделя для европейской части России станет аномально холодной, сообщает 20 апреля Гидрометцентр.

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Космос Al Jazeera (Катар): планета Нибиру. Действительно ли конец Земли близок? (Al Jazeera) Кстати говоря, ученые расшифровали древние тексты цивилизации Майя и пришли к выводу, что конец света наступит в 2012 году в результате столкновения Земли с другой планетой.