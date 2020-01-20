Общество

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнOzon уволит большинство курьеров

По словам представителей, при трансформации штата курьеров предусмотрены максимально комфортные условия расторжения трудовых договоров. На сегодняшний день в Ozone работает несколько сотен курьеров, а общая численность персонала превышает 12 тыс. человек.
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с чего всё началось

Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

Один из крупнейших интернет-магазинов России – Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров. Число штатных сотрудников доставки будет минимальным, сообщил представитель Ozon, не называя точных цифр и сроков.
Ведомости00:07

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СМИ: Ozon уволит большинство курьеров

Газета.Ru04:13

Интернет-магазин Ozon в течение года полностью откажется от штатных курьеров

Эхо Москвы05:30

СМИ: курьеры Ozon останутся без работы

Телеканал 360°02:34

СМИ сообщили о планах Ozon уволить несколько сотен курьеров

Известия01:21

Ozon уволит большинство курьеров

Российская газета00:57

Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

Ведомости00:07

Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров

РБКвчера в 23:30
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Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
РБК 11:18
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