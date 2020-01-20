Общество
Моя Москва.онлайнOzon уволит большинство курьеров
По словам представителей, при трансформации штата курьеров предусмотрены максимально комфортные условия расторжения трудовых договоров. На сегодняшний день в Ozone работает несколько сотен курьеров, а общая численность персонала превышает 12 тыс. человек.
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с чего всё началось
Один из крупнейших интернет-магазинов России – Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров. Число штатных сотрудников доставки будет минимальным, сообщил представитель Ozon, не называя точных цифр и сроков.Ведомости00:07
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Происшествия
Пять человек погибли в Перми в результате прорыва трубы в отеле
Общество
Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»
Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
Политика
В Кремле запланировали дату голосования по поправкам в Конституцию
Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ может пройти 12 апреля, в воскресенье, сообщает РБК со ссылкой на три источника в Кремле.
Технологии
В Amazon разрабатывают способ оплаты по ладони
Знаменитый интернет-магазин Amazon занялся разработкой системы, при которой покупатели смогут расплачиваться за товары при помощи ладоней.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
Общество
Турагенты оценили ограничения на алкоголь в отелях Майорки и Ибицы
Под ограничения попали, в частности, туристические зоны Майорки и Ибицы.
Авто
Названа стоимость спецверсии «УАЗ Патриот» Antarctic Edition
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм.
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Джонсон заявил Путину о невозможности нормализации отношений
На встрече в Берлине Джонсон заявил Путину, что позиция Лондона по инциденту в Солсбери не изменилась.
Шоу-бизнес
Муж и дочь Анастасии Заворотнюк приехали в храм на Крещение
Как сообщает ToDay News Ufa, члены семьи Анастасии Заворотнюк посетили храм в Московской Области в православный праздник Крещение.
Общество
Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг
Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Политика
Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике
Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации национальной политики РФ.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Авто
Land Rover готовит новое поколение Range Rover Sport
В 2022 году на рынок будет выпущен кроссовер Range Rover Sport третьей генерации, который получит электрифицированные версии.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США за лучшую роль
Исполнивший главную роль в фильме «Джокер»Американский актер Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая мужская роль».
Политика
Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера
В соответствии с предложенной поправкой в Конституцию, президент РФ может отправить в отставку только премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Кино
На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну
20 января на стриминговой платформе Netflix вышла черно-белая короткометражка в главной роли с режиссером Дэвидом Линчем.
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Экономика
Россия нарастила запасы монетарного золота в 2019 году
Запасы монетарного золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составили 73 млн унций.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Энергетика
Нефть дорожает на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке
Нефтяные цены растут в первый торговый день недели 20 января на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Футбол
Форвард «Крыльев Советов» Соболев был инициатором трансфера
Председатель совета директоров самарских "Крыльев Советов" Александр Фетисов заявил, что нападающий Александр Соболев попросил клуб о трансфере в другую команду.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката
Общество
Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете
Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Политика
Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Согласно поправке, "президент РФ формирует Государственный совет РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".