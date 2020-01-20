Общество
Мой БрянскOzon откажется от сотен собственных курьеров
Онлайн-ретейлер Ozon полностью откажется от штатных курьеров в течение 2020 года, сообщает РБК. Как пояснили изданию, компания намерена сделать ставку на партнерскую доставку.
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с чего всё началось
Один из крупнейших интернет-магазинов России – Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров. Число штатных сотрудников доставки будет минимальным, сообщил представитель Ozon, не называя точных цифр и сроков.Ведомости00:07
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Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Происшествия
СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
Кино
Опубликован список лучших фильмов XXI века
Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
Шоу-бизнес
Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле
Скромная свадебная церемония прошла в Париже, а на днях экс-избранница Абрамовича уже закатила грандиозное торжество в честь свадьбы на курорте в Швейцарии.
Общество
Сайгидгусейн Магомедов возглавил Юго-Западный банк Сбербанка РФ
Газета «Новое дело» со ссылкой на источник сообщает о назначении главы Управления Федерального казначейства по Республике Дагестан на должность руководителя Юго-Западного филиала ПАО «Сбербанк России».
Общество
Российские эксперты прибыли в Египет для проверки аэропортов курортов
Сегодня, 19 января, группа экспертов из России прибыла в Египет для инспекции безопасности международных аэропортов курортных городов страны.
Экономика
В Якутске начнется строительство моста через Лену
Осенью 2019 года глава Якутии Айсен Николаев на своей странице в Facebook написал, что президент России Владимир Путин поддержал строительство моста через Лену в районе Якутска, поставив резолюцию на письме Николаева: «Ситуация созрела для реализации».
Общество
Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть
«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Путин прибыл на берлинскую конференцию по Ливии
Политика
Оппозиция в Москве собралась на митинг против «узурпации власти»
Оргкомитет «Марша Немцова», состоящий из оппозиционных движений, анонсировал заявку к московским властям на проведение марша против «узурпации власти» 29 февраля.
Технологии
Сбербанк разрешил переводить бонусы «Спасибо»
Пользователи смогут переводить бонусные баллы другим людям, но с нового приложения «Спасибо Х» и новой версии сайта.
Политика
Путин высказался о бессрочном пребывании президента у власти
Возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства не стоит. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Снимок Елены Яковлевой без макияжа напугал поклонников
Елена Яковлева редко появляется на публике без макияжа.
Авто
Названы авто, которые американцы не продают более 15 лет
Надежные внедорожники Honda продолжают удивлять своих владельцев тем, что более 12% из них сохраняют свой внедорожник Honda более 15 лет.
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели
На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Политика
Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году
Наука
Предок позвоночных животных был лишен возможности вырабатывать звуки
Древо эволюции показало, что общий предок всех позвоночных был лишен способности вырабатывать звуки.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
Экономика
ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке
Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.
Шоу-бизнес
Алсу поздравляют с новой беременностью
У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Здоровье
СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью
Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Армия и оружие
В России создадут новую ракету для поражения наземных целей
Сообщается, что ракета предназначена для поражения топливных складов, солдат, различных надводных целей, опорных пунктов, а также самолётов и вертолётов на стоянках.
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.