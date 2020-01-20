Общество

Мой БрянскМой БрянскOzon откажется от сотен собственных курьеров

Онлайн-ретейлер Ozon полностью откажется от штатных курьеров в течение 2020 года, сообщает РБК. Как пояснили изданию, компания намерена сделать ставку на партнерскую доставку.
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с чего всё началось

Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

Один из крупнейших интернет-магазинов России – Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров. Число штатных сотрудников доставки будет минимальным, сообщил представитель Ozon, не называя точных цифр и сроков.
Ведомости00:07

Подробнее о событии

СМИ: Ozon уволит большинство курьеров

Газета.Ru04:13

Ozon уволит большинство курьеров

Российская газета00:57

СМИ: курьеры Ozon останутся без работы

Телеканал 360°02:34

СМИ сообщили о планах Ozon уволить несколько сотен курьеров

Известия01:21

Интернет-магазин Ozon в течение года полностью откажется от штатных курьеров

Эхо Москвы05:30

Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

Ведомости00:07

Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров

РБКвчера в 23:30
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Коммерсантъ 08:28
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Общество

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Общество

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«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
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Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

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Путин прибыл на берлинскую конференцию по Ливии

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Политика

Оппозиция в Москве собралась на митинг против «узурпации власти»

Оргкомитет «Марша Немцова», состоящий из оппозиционных движений, анонсировал заявку к московским властям на проведение марша против «узурпации власти» 29 февраля.
Lenta.ru 09:53
Технологии

Сбербанк разрешил переводить бонусы «Спасибо»

Пользователи смогут переводить бонусные баллы другим людям, но с нового приложения «Спасибо Х» и новой версии сайта.
The GEEK 10:01
Политика

Путин высказался о бессрочном пребывании президента у власти

Возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства не стоит. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин.
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StarHit.ru вчера в 21:00
Авто

Названы авто, которые американцы не продают более 15 лет

Надежные внедорожники Honda продолжают удивлять своих владельцев тем, что более 12% из них сохраняют свой внедорожник Honda более 15 лет.
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Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

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Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

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Предок позвоночных животных был лишен возможности вырабатывать звуки

Древо эволюции показало, что общий предок всех позвоночных был лишен способности вырабатывать звуки.
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Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек

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Алсу поздравляют с новой беременностью

У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.
Экспресс газета 18 января в 21:32
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СМИ сообщили о редкой болезни, убивающей целую семью

Семья, проживающая в поселке Сосновская Нижегородской области, столкнулась с патологией Фабри, смертельно опасным генетическим заболеванием, из-за которого жизненно важные системы организма отказывают одна за другой.
Московский Комсомолец 03:54
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В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

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В России создадут новую ракету для поражения наземных целей

Сообщается, что ракета предназначена для поражения топливных складов, солдат, различных надводных целей, опорных пунктов, а также самолётов и вертолётов на стоянках.
Ferra 18 января в 08:17
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Интерфакс 08:09
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Вода помогает в борьбе с лишним весом

Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
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В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
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