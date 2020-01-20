Общество
ВедомостиOzon почти полностью откажется от собственных курьеров
Один из крупнейших интернет-магазинов России Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров. Число штатных сотрудников доставки будет минимальным, сообщил представитель Ozon, не называя точных цифр и сроков.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Онлайн-ретейлер Ozon в 2020 году начнет работать с доставками заказов «по модели логистической платформы», сообщил РБК представитель компании. По его словам, Ozon постепенно сократит количество штатных курьеров, в результате объем доставляемых ими заказов в общем объеме Ozon будет незначительным.РБКвчера в 23:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Политика
Южная Корея намерена развивать экономические связи с Россией
В сферу приоритетных целей Южной Кореи входит развитие экономических связей с Россией и Монголией.
Происшествия
В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек
В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
Музыка
Американский певец скончался во время выступления
На фестивале авторских песен в американском штате Флорида прямо на сцене скончался певец. Умер 71-летний Дэвид Олни, сообщает Variety.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл заявил, что его дочь «опошляет» королевскую семью
Отец Меган Маркл, супруги принца Гарри, заявил, что его дочь «опошляет» королевскую семью.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака
Происшествия
На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют обстоятельства драки в ночном клубе, закончившейся смертью мужчины, который вмешался в конфликт между посетителями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Экономика
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Политика
Украинский премьер рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки", об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
Политика
Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов
Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
Происшествия
На трассе в Кузбассе опрокинулся междугородний автобус
Междугородний автобус Барнаул - Кемерово с 12 пассажирами съехал с дороги и опрокинулся на трассе в Кузбассе, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра медицины катастроф по Кемеровской области.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
Здоровье
Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Южной Корее
Первый случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подтвержден в Южной Корее.
Спорт
Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA
Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".
Теннис
Уильямс не пустила Потапову во второй круг Australian Open
Во втором круге Серена Уильямс сыграется с победительницей встречи между словенкой Тамарой Зиданшек и южнокорейской спортсменкой Хан На Лэ.
Политика
Как Польша изображает жертву и искажает историю
В начале года сейм Польши принял резолюцию, по которой виновником Второй мировой войны официально теперь считают не только Германию, но и СССР.
Политика
Путин прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин для участия в международной конференции по урегулированию кризиса в Ливии, сообщает «РИА Новости».
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Кино
Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Происшествия
В Москве изъяли более 4,5 тыс. банок жевательного табака
Полиция пресекла незаконное производство никотиновых жевательных смесей в Москве, изъято более 4,5 тыс. банок готовой продукции.
Политика
РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля
Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Футбол
Хавбек ЦСКА Тикнизян арендован «Авангардом»
Sport24 сообщает, что полузащитник московского ЦСКА Наир Тикнизян перейдет в «Авангард».
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Кино
Открыт прием заявок на XIX кинофестиваль «Человек и природа»
Иркутский областной кинофонд начал прием заявок для участия в XIX Байкальском международном кинофестивале «Человек и природа» имени В.Г. Распутина.
Хоккей
Шестёркин стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус»
Встреча прошла на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал третьей звездой матча, совершив 29 сейвов.