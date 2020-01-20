Общество

ВедомостиВедомостиOzon почти полностью откажется от собственных курьеров

Один из крупнейших интернет-магазинов России Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров. Число штатных сотрудников доставки будет минимальным, сообщил представитель Ozon, не называя точных цифр и сроков.
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с чего всё началось

Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров

Онлайн-ретейлер Ozon в 2020 году начнет работать с доставками заказов «по модели логистической платформы», сообщил РБК представитель компании. По его словам, Ozon постепенно сократит количество штатных курьеров, в результате объем доставляемых ими заказов в общем объеме Ozon будет незначительным.
РБКвчера в 23:30

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СМИ узнали о планах Ozon уволить большинство курьеров

REGNUM00:48

Ozon планирует управлять более 50% рынка логистической инфраструктуры e-commerce в РФ

ТАССвчера в 23:35

Ретейлер Ozon уволит штатных курьеров

News.ruвчера в 23:59

Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

Ведомостивчера в 23:44

Онлайн-магазин Ozon планирует уволить большинство курьеров

Эхо Москвы00:04

Ozon уволит большинство курьеров

Коммерсантъвчера в 23:31

Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров

РБКвчера в 23:30
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Политика

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РИА Новости вчера в 00:00
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