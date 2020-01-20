Онлайн-ретейлер Ozon в 2020 году начнет работать с доставками заказов «по модели логистической платформы», сообщил РБК представитель компании. По его словам, Ozon постепенно сократит количество штатных курьеров, в результате объем доставляемых ими заказов в общем объеме Ozon будет незначительным.

с чего всё началось

Один из крупнейших интернет-магазинов России Ozon решил отказаться от большей части собственных курьеров. Число штатных сотрудников доставки будет минимальным, сообщил представитель Ozon, не называя точных цифр и сроков.

Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

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