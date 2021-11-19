Более 300 человек потребуется на позиции укладчиков-упаковщиков, ещё примерно столько же – товароведов, приёмщиков товаров, порядка 200 операторов механизированных и автоматизированных складов, свыше ста комплектовщиков товаров.
"Симфонизм духовного единства" по замыслу организаторов международного кинофестиваля "Лістапад" станет отличительной чертой XXVII Минского кинофорума, который собрал в субботу друзей в столичном кинотеатре "Москва".
В России нарастает угроза «необратимой дестабилизации» политической ситуации, предупредил бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков в своей статье для сайта «Актуальные комментарии».
Президент России Владимир Путин «играет в шахматы» и проверяет союзников по ЕС и НАТО на прочность отношений друг с другом, сказал министр обороны Украины Алексей Резников в свете перемещений российских войск у Украины.
Сенаторам США не удастся дискредитировать Россию, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя предложение американского сенатора Роберта Мендеса ввести санкции против нашей станы в случае ее "вторжения" на Украину.