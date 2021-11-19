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Ozon построит крупный логистический комплекс в Калининградской области

Площадка электронной торговли Ozon в России хочет построить в Калининградской области логистический центр за 550 млн руб.
Новый Калининград.Ru
Резидентом калининградской особой экономической зоны стал логистический комплекс компании Ozon.
ТАСС
Более 300 человек потребуется на позиции укладчиков-упаковщиков, ещё примерно столько же – товароведов, приёмщиков товаров, порядка 200 операторов механизированных и автоматизированных складов, свыше ста комплектовщиков товаров.
РБК Калининград
В 2021 году в реестр резидентов калининградской ОЭЗ включен 41 инвестиционный проект с совокупным объемом инвестиций 26,41 млрд рублей и планами создать в ближайшее время почти 7 тыс. рабочих мест.
ТАСС

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