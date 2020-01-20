Общество

КоммерсантъКоммерсантъOzon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
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с чего всё началось

Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров

Онлайн-ретейлер Ozon в 2020 году начнет работать с доставками заказов «по модели логистической платформы», сообщил РБК представитель компании. По его словам, Ozon постепенно сократит количество штатных курьеров, в результате объем доставляемых ими заказов в общем объеме Ozon будет незначительным.
РБКвчера в 23:30

Подробнее о событии

СМИ сообщили о планах Ozon уволить несколько сотен курьеров

Известия01:21

Ozon уволит большинство курьеров

Коммерсантъвчера в 23:31

Один из крупнейших интернет-магазинов России, Ozon, решил отказаться от большей части собственных курьеров

Эхо Москвы01:30

Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров

Ведомостивчера в 23:44

Ozon планирует управлять более 50% рынка логистической инфраструктуры e-commerce в РФ

ТАССвчера в 23:35

Ozon уволит большинство курьеров

Российская газета00:57

Ретейлер Ozon откажется от сотен собственных курьеров

РБКвчера в 23:30
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Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
РИА Новости 00:19
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Опубликованы данные о доходах Мишустина и его жены

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2018 году составил 19 миллионов рублей, а его жены — 47,7 миллиона рублей.
Lenta.ru вчера в 14:39
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Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

RT на русском вчера в 18:38
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Поезд протаранил автомобиль на переезде Москва–Рязань

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В Индии танк T-72M1 встал на дыбы в День армии

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Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.
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Оппозиция подаст в мэрию Москвы заявку на проведение 29 февраля шествия против конституционной реформы, предложенной Владимиром Путиным, сообщил в Facebook политик Илья Яшин.
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Технологии

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В конце 2019 года "Ростелеком" совместно с концерном "Автоматика" госкорпорации "Ростех" установил и протестировал в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ "Мои документы") первые криптобиокабины (КБК).
Finam.Ru 02:25
Авто

Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет

Автоновости дня вчера в 11:10
Кино

Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США

Стали известны обладатели премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Awards) 2020 года.
Lenta.ru вчера в 23:49
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Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и готовится к переходу на Балтику, сообщили в понедельник в пресс-службе Северного флота.
ТК Звезда 02:23
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
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Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первенца

Материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей начнут выдавать с марта или апреля текущего года.
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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

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Происшествия

В Миассе уволили врача, обвиненного в пьянстве на рабочем месте

Буквально за сутки руководство городской больницы №3 города Миасс Челябинской области уволило врача-рентгенолога, которого пациентка обвинила в пьянстве на рабочем месте.
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Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным

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Политика

Источник сообщил о смене представителя Турции на конференции по Ливии

Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
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Политика

Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
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России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
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Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

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Петербургский комитет по строительству возглавил Игорь Креславский

В понедельник, 20 января, стало известно, что новым главой петербургского комстроя стал руководитель ГК «Росстройинвест» Игорь Креславский.
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Медведев назвал нерешенную задачу правительства

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Названа причина неэффективности БАДов для взрослых

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Ридус 01:56
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Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом

Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
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Ювентус — Парма 2:1

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Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака

Независимый публицист вчера в 22:38
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